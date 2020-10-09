Упавшая в горах Дагестана ракета могла быть выпущена зенитно-ракетным комплексом С-300, состоящим на вооружении армии Азербайджана

Министерство Обороны Азербайджана 7 октября фрагменты боеприпаса обнаружил пастух на границе Агульского и Дахадаевского района Дагестана

РИА «Дагестан»

Упавшая в горах Дагестана ракета могла быть выпущена зенитно-ракетным комплексом С-300, состоящим на вооружении армии Азербайджана. Об этом пишет агентство "Кавказ.Реалии" со ссылкой на журналистов-расследователей. Они проанализировали обломки снаряда и расположение военных объектов в регионе.

По их данным, прилетевший на территорию России снаряд, - это ракета 48Н6Е2 класса "земля-воздух" из семейства зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом свидетельствуют технические надписи на русском языке, оставшиеся на найденных обломках, фотографии которых опубликованы в интернете. Вероятно, ракета была выпущена, когда азербайджанская армия пыталась сбить цель в своем воздушном пространстве. Почему снаряд не самоуничтожился после того, как не достиг цели - неизвестно.

Напомним, 7 октября фрагменты боеприпаса обнаружил пастух на границе Агульского и Дахадаевского района Дагестана. На место инцидента приезжали сотрудники МЧС и ФСБ, которые забрали обломки с собой.

По одной из версий, азербайджанская ракета могла прилететь на территорию Дагестана из Нагорного Карабаха, где ведутся активные боевые действия. Случаи перелета снарядов из зоны карабахского конфликта в другие страны уже фиксировались. Несколько снарядов и ракет, выпущенных армией Азербайджана, упали на территории Ирана. 7 октября Азербайджан официально извинился за инциденты.

В тот же день МВД Грузии заявило, что два беспилотных летательных аппарата неизвестного происхождения упали в селах Санавардо и Удабно грузинского края Кахетия, который граничит с Азербайджаном.