ВСЕ ФОТО Пожар на складах с боеприпасами в Рязанской области полностью потушен. Военные начали восстанавливать пострадавшую от пожара инфраструктуру

Николай Любимов / ВКонтакте По имеющимся данным, в зоне поражения от взорвавшихся боеприпасов уничтожено 21 строение, которые пострадали 7 октября в двух населенных пунктах Шелемишевские Хутора-14 и Дегтярка-7

Рязанская область / ВКонтакте В результате пожара пострадали 16 человек, все они госпитализированы. Более двух тысяч жителей из 14 населённых пунктов были эвакуированы. Примерно столько же покинули свои дома по собственной инициативе

ГУ МЧС России по Рязанской области

Пожар на складах с боеприпасами в Рязанской области полностью потушен. Военные начали восстанавливать пострадавшую от пожара инфраструктуру, сообщило Минобороны России.

По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания", - заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков агентству "Интерфакс".

По его словам, военные приступили к восстановлению пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры.

Булгаков отметил, что в субботу основная часть участвовавших в тушении пожара военных начнет возвращаться в пункты постоянной дислокации. "Здесь останется только пожарная техника, инженерная техника для завершения работ и проверки возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру территории арсенала, которые тоже закончат свою работу на следующей неделе", - добавил он.

Напомним, пожар на военных складах бывшей воинской части под Рязанью начался в днём 7 октября. По данным Минобороны, причиной стало возгорание сухой травы. Сразу после возгорания последовали взрывы. Они продолжались до утра четверга, 8 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В результате пожара пострадали 16 человек, все они госпитализированы. Более двух тысяч жителей из 14 населённых пунктов были эвакуированы. Примерно столько же покинули свои дома по собственной инициативе.