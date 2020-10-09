Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в РФ через месяц

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин При этом в Москве пик заболеваемости при любых сценариях произойдет во второй половине октября, следует из расчетов

АГН Москва / Сергей Киселев

Сбербанк составил по четыре сценария прироста зараженных COVID-19 для России и Москвы в зависимости от того, как жители будут соблюдать ограничительные меры. Модель предполагает, что жители будут либо соблюдать ограничения, либо иногда или часто нарушать их, либо вести себя как обычно.

В случае если россияне будут часто нарушать ограничения, то пик эпидемии придется на 12 ноября, а суточный прирост зараженных составит 21 968 человек. В остальных случаях пик заболеваемости придется на 8 ноября, однако суточный прирост заболевших будет различным: почти 17 тысяч человек в случае полного соблюдения ограничений, 17 645 - при редких нарушениях, 23 325 - при отказе от ограничений.

При этом в Москве пик заболеваемости при любых сценариях произойдет во второй половине октября, следует из расчетов Сбербанка. Если жители будут полностью соблюдать ограничительные меры, то пик заболеваемости придется на 17 октября, количество новых заболевших составит 4895 человек.

При редких нарушениях пик произойдет 20 октября с суточным приростом в 5221 инфицированных. В случае частых нарушений и полном несоблюдении ограничений пик придется на 24 октября при 7296 и 7969 новых зараженных соответственно.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом воздержался от комментариев в связи с публикацией прогнозов Сбербанка, отмечает РБК.

За последние сутки в России выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом - 12 126 человек. За сутки умер 201 пациент с COVID-19.