Двое россиян, раненных в Нагорном Карабахе, направлены на лечение в центр имени Вишневского, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает "Интерфакс". "Двое россиян, получившие ранения при обстреле церкви в Нагорном Карабахе, доставлены в Москву и направляются на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал Кузнецов журналистам.

При этом состояние получившего тяжелые ранения в Нагорном Карабахе российского журналиста Юрия Котенка не позволяет доставить его в РФ.Сейчас его лечат врачи в Армении.

Ранее двух пострадавших при обстреле в Карабахе журналистов отправили в Москву бортом Специального летного отряда РФ. Этим бортом летели члены делегации и журналисты, сопровождавшие премьера Михаила Мишустина в ходе его поездки в Ереван. Борт был задержан, чтобы принять двоих раненых.

Накануне стало известно, что при обстреле в Нагорном Карабахе пострадали Юрий Котенок, Левон Арзанов и еще один гражданин РФ Грант Баладьян, который сопровождал журналистов.

"Мой коллега Юрий Котенок сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, он находится в больнице Еревана, армянские врачи делают все возможное, чтобы он поскорее выздоровел", - рассказал журналистам один из пострадавших, Левон Арзанов.

В четверг азербайджанские вооруженные силы дважды нанесли ракетные удары по собору Св. Христа Спасителя в Шуши. Трое граждан России получили ранения. Журналисты прибыли в собор после первого обстрела с целью освещения последствий бомбардировки.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана ранее отвергли причастность азербайджанской армии к обстрелу церкви в Шуши. "Целью Азербайджана являются только военные объекты. Армия Азербайджана не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения о памятники", - подчеркнули в военном ведомстве Азербайджана.