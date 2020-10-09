Алексей Навальный

Телеканал Дождь / YouTube ЕС обсудит дело Навального и доклад ОЗХО на следующей неделе

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Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в Германии и восстанавливается после отравления ядом из группы "Новичок", заявил в интервью телеканалу "Дождь", что основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) попытается разобраться в ситуации с его отравлением.

"Мне немножко любопытно, кто это сделал, и я хотел бы разобраться", - сказал Навальный . Однако, по его мнению, вряд ли "случится сенсация". "Очевидно, что это власть, представители власти", - сказал Навальный.Навальный вновь повторил, что хотел бы добиться возбуждения в России уголовного дела о попытке своего убийства по правильной статье. Если это сделано не будет, оппозиционер хотел бы получить доступ к своим медицинским документам из омской больницы, видеозаписям из гостиницы в Томске, а также чтобы ему вернули одежду, на которой могли остаться следы отравляющего вещества. Однако, по его словам, ФБК будет сложно получить эти главные улики.

ЕС обсудит дело Навального и доклад ОЗХО на следующей неделе. В интервью для "Дождя" политик заявил, что его мнения при подготовке антироссийских санкций не спрашивали. "Не думаю, что Европа или какие-то европейские чиновники нуждаются в моей помощи. Это важно понимать, они вводят санкции не потому, что это я. И мое мнение относительно санкций их не очень интересует", - заявил 9 октября Алексей Навальный. По его словам, еврочиновники в деле Навального больше взволнованы применением химического оружия.

Накануне в первом после отравления видео для своего Youtube-канала Навальный в очередной раз выразил уверенность, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. До этого оппозиционер заявлял об этом в нескольких интервью западным и российским журналистам. Доказательством этого оппозиционер считает отсутствие расследования о покушении на него.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезён на лечение в Берлин 22 августа. 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трёх лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.

Страны Запада требуют от России расследовать случившееся и не исключают введения санкций.

Саммит ЕС в конце следующей недели (12-18 октября) обсудит ситуацию с Навальным после доклада ОЗХО, который выявил в организме политика не известный ранее тип "Новичка".

Газета Le Monde написала, что Париж и Берлин составили список из девяти человек, "ответственных за попытку убийства" Навального. До этого МИД Германии пригрозил РФ "неизбежными адресными санкциями".

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили.

Следственный комитет РФ отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения из-за отравления политика Алексея Навального.