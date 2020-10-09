Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU / ВКонтакте На жительницу Карпинска Свердловской области завели уголовное дело об истязании несовершеннолетней после того, как знакомые нашли ее новорожденную дочку в истощенном состоянии

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На жительницу Карпинска Свердловской области завели уголовное дело об истязании несовершеннолетней после того, как знакомые нашли ее новорожденную дочку в истощенном состоянии. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, против женщины возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

По информации E1.ru, 37-летняя Юлия рассталась с мужем в начале года и одна воспитывает трехлетнюю дочь и 13-летнего сына. А когда она родила еще одного ребенка, то сказала знакомой, что новорожденный ребенок умер, хотя на самом деле держала ребенка в шкафу.

"Мальчик-то молчал, а девочка в садике говорила, что у них есть кукла, "как живая, зовут Полина". Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует", - рассказала знакомая. Ребенка обнаружили сотрудницы Юлии, которые пришли к ней в гости и услышали странные звуки.

"Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку. Забрали ребенка сразу же к себе домой, не вызвали полицию, так как были пьяные все", - рассказала собеседница издания. По ее словам, Юлию отправили в психиатрическую больницу.

Соседи женщины не знают, что Юлия собиралась делать с ребенком. "Дети у нее адекватные, дочка в садик ходит, одетые, чистые, я не знаю, почему она так к этому ребенку отнеслась", - говорит знакомая. По ее словам, горожане считают, что мать "должна сидеть", а ее детей уже забрали в детский дом.

Еще одна местная жительница рассказала, что женщина хотела убить ребенка, но не смогла и решила сделать так, чтобы девочка умерла от голода. По ее словам, ребенка подкармливал старший сын, несмотря на угрозы матери и требования не рассказывать никому о новорожденной.

Представитель регионального управления СК Валерий Горелых сказал, что история "похожа на правду". "Подозреваемая нигде в женской консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась", - отметил он, предположив. что женщина рожала в домашних условиях. По предварительным данным, у девочки диагностировали гипертрофию третьей степени, а также есть "подозрения на другие серьезные заболевания".