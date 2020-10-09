Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая подготовила пакет законопроектов об усилении ответственности за реабилитацию нацизма. Соответствующие документы поступили в редакцию "Интерфакса".

В одном из законопроектов речь идет об усилении "мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично".

Яровая предложила дополнить часть вторую статьи 354.1 "Реабилитация нацизма" УК положениями об уголовной ответственности за совершение указанных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

Второй проект Яровой предлагает дополнить статью 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации" КоАП частью 4.1, предусмотрев ответственность для юридических лиц за "публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

6 октября инициативы Яровой получили положительные отзывы правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Так, ее поддержал первый зампред думского Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, "бессовестное искажение исторической правды" приобретает системный характер. "Информация заносится в учебники и у поколения, которое имеет слабое представление о том, что происходило с 1 сентября 1939 года, формируется определенный стереотип, что войну выиграла Америка", - подчеркнул Лысаков. Его слова приводит "Парламентская газета".

Законопроект Яровой, подготовка которого стала прямым следствием принятия в этом году инициированных Владимиром Путиным поправок к Конституции, может стать дополнительным инструментом репрессий, напоминающим один из механизмов советской карательной системы. Об этом рассказал DW политолог Федор Крашенинников.

Формально Ирина Яровая предлагает лишь усиление уже принятых "мер уголовной ответственности за реабилитацию нацизма". Однако больше всего вопросов вызывает формулировка, приравнивающая к оправданию нацизма и распространение неких "заведомо ложных" сведений о деятельности СССР в военное время.

"Зная судебную практику современной России, можно предположить, что на самом деле речь идет о перспективе криминализации любых критичных высказываний об отношениях СССР с нацистской Германией в 1939-41 годах и фактическом разделе Восточной Европы двумя диктаторами на зоны влияния. Кроме того, уголовно наказуемой при таком подходе может стать вообще любая критика советской политики 1930-40-х годов - от расстрела польских офицеров в Катыни до послевоенной принудительной советизации Восточной Европы. При желании следователей и судей угодить в тюрьму можно будет и за критику депортации целых народов, голода и репрессий внутри СССР, а также за любые некомплиментарные высказывания о поведении военнослужащих Советской Армии в ходе войны", - полагает Федор Крашенинников.

Он полагает, что, поскольку Владимир Путин лично последние годы "занимается фактическим оправданием сталинской внешней политики, а критикой исторических изысканий президента России обычно занимаются его политические оппоненты, практическая направленность инициатив Яровой не вызывают сомнений": с такими формулировками оппонентов Путина можно будет сажать за решетку за критику Сталина и политики СССР, причем формально они могут быть объявлены виновными в реабилитации нацизма. Даже в своем нынешнем виде статья о реабилитации нацизма уже применялась для репрессий в отношении критиков власти. Так, жителя Перми Владимира Лузгина суд оштрафовал на 200 тысяч рублей за репост в социальной сети статьи, в которой содержались сведения об участии СССР в оккупации Польши в 1939 году.

Формулировка "заведомо ложные сведения", если ее применять к трактовке исторических событий и оценке исторических деятелей, предполагает, что существует единственно верное изложение истории, являющееся к тому же и общеизвестным. В Кремле часто ссылаются на решения Нюрнбергского трибунала, созданного для осуждения нацистов. Однако среди его решений нет актов, запрещающих критически оценивать политику СССР, и нет такого изложения сведений о Второй мировой войне, отклонение от которого можно было бы считать ревизией итогов трибунала над нацистскими преступниками, считает политолог.

Сама формулировка, которую с подачи Яровой предложено ввести в Уголовный кодекс РФ, напоминает печально известную статью "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй" в Уголовном кодексе СССР.