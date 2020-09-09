Вольный мастер. Магазин интересов / ВКонтакте Зуев вел в соцсети "ВКонтакте" группу "Вольный мастер. Магазин интересов", через который торговал нардами, шахматами, зажигалками, четками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле "воровской романтики"

Вольный мастер. Магазин интересов / ВКонтакте

Суд Свердловской области приговорил трех человек, в том числе супружескую пару, к срокам от условного до семи лет колонии по делу об организации и пропаганде в соцсетях АУЕ-сообщества*, рассказали "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ. Этот приговор стал первым в своем роде после запрета движения АУЕ*, которое власти сочли экстремистским.

"Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева. Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Зуеву - в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Наталье Бабарике в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сказали в надзорном ведомстве.

Осужденных также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на три года.

Кроме того, Николай Бабарика и Артем Зуев должны выплатить в пользу государства 80 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно. Эти средства они заработали на продаже товаров с символикой АУЕ через интернет-магазин, пишет Mash.

По версии следствия, Николай Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения "Арестантское уголовное единство"*, пропагандирующего криминальный образ жизни и совершение преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, находясь в Оренбурге, создал экстремистское сообщество под названием "АУЕ"*, в состав которого вошли его супруга и друг семьи Зуев.

С ноября 2011 по май 2018 года Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ* в интернете около 30 тыс. материалов, в том числе содержащие призывы к экстремистской деятельности, отметили в Генпрокуратуре.

В начале марта 2017 года Наталья Бабарика "добровольно вступила экстремистское сообщество". В ее обязанности входило распространение предметов с символикой движения, их продажа и администрирование интернет-сообщества. Женщина разместила около 2 тысяч материалов на тему экстремистского движения, в том числе содержащие призывы к экстремистской деятельности, добавили в надзорном ведомстве.

С марта по сентябрь 2017 года Зуев разрешал подсудимой использовать свой аккаунт для администрирования сообщества, а также ведения переговоров с подписчиками групп по распространению им предметов с символикой движения.

Зуев вел в соцсети "ВКонтакте" группу "Вольный мастер. Магазин интересов", через который торговал нардами, шахматами, зажигалками, четками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле "воровской романтики", пишет Znak.com.

В июне 2017 года сам Зуев создал в социальной сети сообщество, в котором опубликовал материалы, связанные с АУЕ*, а также размещал рекламу об изготовлении и продаже предметов с символикой данного движения.

Зуев произвел и реализовал в интересах экстремистского сообщества продукцию с символикой движения на сумму не менее 80 тыс. рублей, а Наталья Бабарика - на 30 тысяч рублей. В 2018 году подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Фигурантам инкриминировали часть 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), часть 1 и 2 статьи 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе) УК РФ.

Задержанные партнеры по сувенирному бизнесу свою вину отрицали. Николай Бабарика подчеркивал, что никто из них не думал о пропаганде воровских ценностей и субкультуры АУЕ*.

Напомним, 17 августа 2020 года Верховный суд РФ по иску генерального прокурора запретил деятельность движения "Арестантское уголовное единство"*. В суде заявили, что АУЕ* является хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности.

По утверждению суда, деятельность АУЕ* основана на криминально-экстремистской идеологии и представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Участники АУЕ* совершали экстремистские правонарушения и массовые беспорядки, в деятельность движения "активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию".

"Запрет деятельности АУЕ* позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства", - заявили в Генпрокуратуре.

Еще в 2017 году в Генпрокуратуру с просьбой признать сообщества АУЕ* экстремистскими обращался "Русский академический фонд", более известный в СМИ как "фонд племянника Путина". Организация также жаловалась уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой на группы АУЕ* в соцсетях и просила инициировать законодательные поправки, ограничивающие доступ несовершеннолетних к интернет-сообществам подобной криминальной тематики.

Считается, что движение АУЕ* зародилось в Забайкальском крае. В 2011 году в одном из поселков региона выявили банду, в которую входили около 20 человек от 15 до 22 лет. Члены группировки навязывали воровские идеи в школе, включая начальные классы.

Затем движение получило широкое распространение в 40 регионах России. В соцсети "ВКонтакте" выявлено 30 тысяч групп, распространяющих идеологию движения, они насчитывают до 6,5 млн подписчиков.