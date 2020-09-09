ВСЕ ФОТО В Кремле сочли излишним проведение "Прямой линии" с Путиным в этом году

Пресс-служба Президента России Президент находится "в бункере" с конца марта, проводя большинство мероприятий в режиме видеоконференции в подмосковной резиденции Ново-Огарево или в Кремле

Пресс-служба Президента России В последний раз Путин появился на публике, посетив концертный зал "Зарядье" в Москве по случаю Дня города 5 сентября

Пресс-служба Президента России Последний раз общение Путина с народом состоялось в июне 2019 года, став 17-м по счету и самым провальным за последние восемь лет

Пресс-служба Президента России

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил ТАСС, что в этом году из-за коронавируса "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев". "Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", - сказал он.

Элементы "Прямой линии", которые "позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов", планируется добавить в большую пресс-конференцию Путина в декабре 2020 года. Президент находится "в бункере" с конца марта, проводя большинство мероприятий в режиме видеоконференции в подмосковной резиденции Ново-Огарево или в Кремле.

В последний раз Путин появился на публике, посетив концертный зал "Зарядье" в Москве по случаю Дня города 5 сентября. 27 августа он приехал в Крым и лично открыл движение по новым участкам трассы "Таврида" за рулем автомобиля Aurus.

Президент РФ выходит на "Прямую линию" с 2001 года, после 2015 года интерес к ней стал снижаться. Последний раз общение Путина с народом состоялось в июне 2019 года, став 17-м по счету и самым провальным за последние восемь лет. По данным Mediascope, по телевизору "Прямую линию" посмотрели 5,3 млн человек, рейтинг программы составил 7,6%.

За 4 часа 7 минут, которые продолжалась последняя "Прямая линия", Путин успел ответить на 81 вопрос. Опрос "Левада-центра", проведенный после программы, показал, что 48% россиян сомневаются в решении затронутых во время мероприятия проблем.

Ежегодная большая пресс-конференция Путина проводится также с 2001 года. Перерыв был сделан с мая 2008-го по май 2012 года, когда он занимал пост премьер-министра. Предыдущая пресс-конференция состоялась 19 декабря 2019 года.