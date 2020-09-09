В министерстве иностранных дел России заявили, что непредоставление Германией ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по Алексею Навальному будет расцениваться как провокация

Алексей Поляков / Moscow-Live.ru Вся ответственность за действия Германии после госпитализации лидера оппозиции Алексея Навального с признаками отравления, ляжет на Берлин и его союзников по НАТО

Алексей Навальный / YouTube

В министерстве иностранных дел России заявили, что непредоставление Германией ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по Алексею Навальному будет расцениваться как провокация. Вся ответственность за действия Германии после госпитализации лидера оппозиции Алексея Навального с признаками отравления, ляжет на Берлин и его союзников по НАТО.

"Вся ответственность за последствия такой политики ляжет на Федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому Союзу", - говорится в заявлении российского дипломатического ведомства. Оно было опубликовано после того, как в среду посол Германии в Москве был вызван в МИД РФ, где ему заявили протест. Как отметили в российском дипведомстве, послу было указано, что непредоставление ответа на официальный запрос Генеральной прокуратуры России будет расцениваться как отказ Берлина от установления истины.

Там указали, что послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру "заявлен решительный протест" в связи с выдвижением правительством ФРГ "голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации Навального, а также в связи с очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации России международной арене".

"Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 года со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что непредоставление Берлином ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным приведет к серьезным последствиям. "Послу указано на то, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с Алексеем Навальным как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации", - пригрозили в российском дипведомстве.

Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил в МИД РФ, что дело Алексея Навального не является вопросом двусторонней повестки дня. Об этом говорится в сообщении посольства ФРГ в Москве, поступившем в ТАСС.

Как указали в диппредставительстве, в ходе давно запланированной беседы с первым заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым речь шла в том числе о ситуации вокруг Навального. "В беседе с первым заместителем министра посол фон Гайр еще раз подчеркнул, что данное дело не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня. При этом он сослался на заявления ЕС, НАТО, Группы семи, а также многих других государств", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что посол изложил однозначную позицию правительства ФРГ по ситуации с Навальным. "Таким образом, России теперь необходимо предоставить объяснения по поводу данного осуждаемого международным сообществом применения на ее территории нервно-паралитического отравляющего вещества, использованного в ходе покушения на российского гражданина и оппозиционного политика, - заявили в посольстве. - Посол сообщил, что в связи с использованием запрещенного химического отравляющего вещества также была проинформирована и вовлечена в процесс расследования обстоятельств дела ОЗХО, которая осуществляет надзор над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и участницей которой также является Россия".

В ходе беседы посол обратил внимание на то, что запрос российской стороны об оказании правовой помощи был уже несколько дней назад передан правительством в компетентные органы юстиции Германии.

Напомним, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционера, претендовавшего два года назад на пост президента РФ, госпитализировали в состоянии комы в больницу в Омске, а спустя два дня на фоне международного скандала власти выдали разрешение на транспортировку пострадавшего в берлинскую клинику Charite. В ходе дальнейших исследований экспертам военной лаборатории в Германии удалось найти в образцах Навального следы яда из группы "Новичок". В использовании этого сверхсекретного химоружия подозревают российские спецслужбы.