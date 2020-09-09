Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла в 2019 году, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык

АГН Москва / Кирилл Зыков

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ, Совет по федеральным государственным образовательным стандартам рассмотрел и одобрил проект изменений, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация.

Отмечается, что решение не вводить обязательный экзамен по иностранному языку прошло процедуру общественного обсуждения и независимую экспертизу. Проект изменений поддержали Российская академия образования и органы управления образованием подавляющего большинства регионов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла в 2019 году, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык. В ответ на это Национальный родительский комитет начал широкую кампанию против обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

Председатель НРК Ирина Волынец от лица российских родителей заявила о "насильственном насаждении на нашей земле западной экспансии и порабощении сознания наших детей". По ее мнению, выбор ЕГЭ по иностранному языку должен быть исключительно добровольным, поскольку "Россия является великой независимой страной, а не колонией". Кроме того, Волынец утверждала, что для сдачи этого экзамена дети будут вынуждены тратить много времени в ущерб другим, более важным предметам.