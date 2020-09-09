Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за гибель человека в ДТП, недоволен приговором. Однако он отметил, что адвокат Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Об этом в среду сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Ранее Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева, но потом тот вернулся в процесс.

"Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции", - написала Марина Литвинович на странице в Facebook.

Ранее Пашаев назвал глупостью, что актер отказался от его услуг. По словам адвоката, он подал краткую жалобу на приговор и сейчас готовит расширенную. В этой жалобе он просит Мосгорсуд приговор отменить.

По словам Марины Литвинович, Ефремов в присутствии членов ОНК и начальника СИЗО отказался от услуг Пашаева. Член ОНК Ева Меркачева сообщила, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил" его на эти восемь лет.

Как пояснил ТАСС источник в окружении актера, Пашаев обещал, что своей защитой добьется минимального наказания - либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселении с возможностью быстрого освобождения условно-досрочно, поэтому Ефремов придерживался такой линии защиты. Сейчас семья артиста ищет нового адвоката.

Ранее Ефремов уже делал попытку сменить защитников. "Я хочу поменять своих адвокатов, пусть останутся в качестве консультантов. Я найду себе кого-нибудь вроде Резника лучше", - заявил Ефремов в Пресненском суде Москвы 21 августа.

Михаил Ефремов выразил сожаление в связи с тем, что "доверился" своим адвокатам. "Меня убеждали, что у нас самый честный суд. Я своим адвокатам поверил, а зря. Тут издевались над нашими свидетелями. Вчера человеку с плохим зрением показали маленький экран. А что за улыбки (адвоката потерпевших. - Прим. NEWSru.com) Добровинского, это недопустимо. Их пятеро, а нас трое. Они смеются над моими адвокатами. У меня будет другой адвокат, который хорошо учился, а они останутся помощниками", - пояснил актер.

Но уже через несколько дней Пашаев сообщил, что заключил с Ефремовым новое соглашение об оказании услуг.

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов по пути из бара Ulyss выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Вместе с тем в ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

Автотехническая экспертиза показала, что в момент аварии автомобиль актера был исправен. В то же время независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорилось, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.

Сам Михаил Ефремов сначала признал вину, потом отказался считать себя виновным, сославшись на потерю памяти, потом снова заговорил о своей виновности.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.