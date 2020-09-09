Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Хотя руководство РФ продолжает отрицать факт отравления Алексея Навального, врачи, наблюдавшие его в Омске, сразу определили у него симптомы отравления нервно-паралитическим агентом

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Хотя руководство РФ продолжает отрицать факт отравления Алексея Навального, врачи, наблюдавшие его в Омске, сразу определили у него симптомы отравления нервно-паралитическим агентом, однако комплекс симптомов был не вполне классическим для отравления. Эксперты по химоружию считают, что отравление агентами из группы "Новичок" вполне может иметь нечеткую клиническую картину, пишет "Медуза".

На следующий день после того, как Алексея Навального вывели из медикаментозной комы, лечивший его в Омске главный токсиколог области Александр Сабаев вновь заявил, что причиной инцидента стало не отравление, а нарушение обмена веществ. Эта точка зрения совпадает с официальной позицией России и была озвучена уже после того, как власти Германии заявили об отравлении оппозиционера.

Однако два источника "Медузы", участвовавших в консилиумах врачей в Омске, сообщили, что у пациента была четкая картина фосфорорганического отравления, включая сужение зрачков, потливость и гипертонус мышц, хотя при этом наблюдались и признаки, для отравления нетипичные. Кроме того, на момент консилиума не наблюдалось характерных для отравления бронхоспазма и бронхореи легких, а также проблем с желудочно-кишечным трактом, включая рвоту и диарею.

К нетипичным проявлениям относился кетоацидоз - состояние, характерное для дефицита инсулина, например, при диабете. Об этом рассказали два участника консилиума и врач Навального, лидер независимого "Альянса врачей" Анастасия Васильева. По мнению одного из участников консилиума, это давало возможность предположить, что у Навального в самолете мог случиться резкий скачок уровня сахара.

Не помогли в постановке диагноза и данные токсикологических анализов, которые поступили в больницу. Омские токсикологи, делавшие анализы, говорили, что в биоматериалах Навального отравляющих веществ обнаружено не было, и материалы отправили для дальнейшего исследования в Москву.

Анализы по токсикологии двум врачам, разговаривавшим с "Медузой", не показывали. "Я видел только стандартную биохимию, в которой были выраженные нарушения кислотно-основного состояния и нарушения углеводного обмена", - рассказал участник консилиума. По заявлению анестезиолога-реаниматолога Бориса Теплых, токсикологи из лаборатории Московского медицинского центра судебной медицины на словах рассказывали, какие версии отравления они исключили по результатам анализов: отравление фосфорорганическими веществами исключили одним из первых.

Однако, поскольку признаки отравления ФОС были явными, врачи в Омске ввели Навальному атропин, причем первую дозу - еще в машине скорой помощи. Источник предполагает, что первые дозы атропина могли снять проблемы с легкими и желудочно-кишечным трактом, которые могли быть у Навального в самолете. После нескольких доз введение атропина отменили, поскольку у Навального развилась сильная тахикардия. При этом картина отравления фосфорорганикой сохранялась те двое суток, что Навальный провел в реанимации в Омске.

По мнению врачей, присутствовавших на консилиуме в Омске, нетипичную картину отравления можно объяснить тем, что Навального "отравили смесью из двух компонентов". Однако эксперты по отравлениям придерживаются другой, более простой версии.

Биохимик, профессор Школы фармакологии в Университете Калифорнии Зоран Радич считает, что картина отравления, которую описывают врачи, может быть следствием отличий самого яда от других боевых отравляющих веществ. По его словам, повышенная стабильность "Новичков" и порошковая форма, в которой их используют, могут замедлить воздействие на организм, в том числе при поступлении вещества через кожу. Но из-за этого же они могут легче накапливаться в тканях, и медленное поступление яда способно удлинить период, в течение которого происходит отравление. О контактном способе отравления Навального через одежду и кожу заявил и химик Владимир Углев, который разрабатывал отравляющие вещества по проекту "Новичок".

Другие эксперты также отмечают, что "классическая" картина отравления в реальности может быть гораздо более разнообразной, чем принято считать, и может не включать в себя даже сильное сокращение зрачка. А отсутствие бронхоспазма также вполне ожидаемо у тех, кто получил яд не в форме вдыхаемого газа.