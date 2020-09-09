Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Высокопоставленному чиновнику инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По словам Петренко, украдены средства, выделенные Минэнерго "для создания информационной системы". По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство".

Другие предполагаемые участники аферы - советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется.

"Указанные лица задержаны. Ныне Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики. <...> При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы", - рассказала Петренко.Дома и на работе у фигурантов прошли обыски, "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела".

СК планирует добиваться заключения обвиняемых в СИЗО.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Тихонов на допросе вину не признал. По данным Общественной наблюдательной комиссии, чиновника допрашивали всю ночь. Он содержится в ИВС на Петровке.