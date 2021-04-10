Роман Анин

"СвободуСафронову!" / YouTube После обыска журналиста отвезли на ночной допрос в Следственный комитет. "Если бы мы отказались ехать, то Романа фактически задержали бы и все равно повезли бы в СК. Поэтому мы решили ехать добровольно", - пояснила его второй адвокат Анна Ставицкая

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Главный редактор "Важных историй" Роман Анин, у которого накануне прошел почти семичасовой обыск, проходит свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК), сообщается на сайте издания.

Обыск проводила ФСБ. У Анина, по его словам, изъяли всю технику: флешки, компьютеры, телефоны, даже не принадлежащие ему, а также документы. Во время обыска следователей особо интересовали документы на английском языке, банковские карточки и фото Анина с учебы в США, рассказал адвокат Василий Грищак.

После обыска журналиста отвезли на ночной допрос в Следственный комитет. "Если бы мы отказались ехать, то Романа фактически задержали бы и все равно повезли бы в СК. Поэтому мы решили ехать добровольно", - пояснила его второй адвокат Анна Ставицкая. Анин отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против себя.

"Мы не можем согласиться с ночным допросом. Нужны какие-то экстраординарные основания, чтобы нарушить правило о запрете ночных допросов", - сообщил Грищак. Следующий допрос журналиста назначен на 12 апреля.

Выйдя из здания СК, Анин подтвердил, что обыск и допрос проходили по уголовному делу, возбужденному еще в 2016 году из-за расследования "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?" Текст был опубликован в "Новой газете".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин подал иск о защите чести и достоинства к изданию, суд постановил опубликовать опровержение статьи. Тогдашняя жена Сечина Ольга тоже подала иск к газете, но суд отказался принимать его к рассмотрению.

По словам адвоката Анны Ставицкой, следствие по делу возобновили 24 марта 2021 года, а 7 апреля судья Басманного суда Ирина Вырышева выдала разрешение на обыск дома у Анина. Сам журналист отметил, что расследование о яхте во многом построено на фотографиях, которые Ольга Сечина публиковала в Instagram, поэтому неясно, о каких нарушениях неприкосновенности частной жизни может идти речь.

"Почему вдруг это дело реанимировали сейчас? Мне сложно сказать, какие мысли были у представителей СКР или тех людей, которые захотели, чтобы это дело было реанимировано. Пока очень сложно рассуждать. Но, безусловно, все эти обстоятельства говорят о том, что такое преследование Романа связано с его журналистской деятельностью", - сказала Ставицкая "Эху Москвы".

За последние два месяца "Роснефть" подала девять исков к журналистам и СМИ, в том числе - к "Важным историям" и редактору отдела расследований Роману Шлейнову. Последний связан с расследованием "Танцовщица для "Роснефти" о покупке госкомпанией акций итальянского шинного гиганта Pirelli в 2014 году. Пока суд оставил этот иск без движения.

"Открытые медиа" со ссылкой на знакомого журналиста пишут, что ФСБ давно следила за деятельностью Романа Анина. По словам источника издания, после публикации расследования о яхте летом 2016 года за журналистом была установлена слежка. Затем суд по иску Сечина обязал удалить статью.

Повторно ФСБ обратила внимание на Анина в декабре 2020 года, сообщил источник "Открытых медиа", близкий к руководству одного из управлений спецслужбы. По его словам, это было связано с расследованием "Важных историй" о бывшем зяте президента РФ Владимира Путина Кирилле Шамалове. По словам источника, ФСБ начала проверку из-за неправомерного доступа к электронным письмам, так как в основу материала легла переписка из взломанной почты Шамалова.