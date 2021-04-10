Федеральная служба охраны (ФСО) впервые с 2012 года обновила правила посещения московского Кремля, существенно упростив требования к посетителям

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Федеральная служба охраны (ФСО) впервые с 2012 года обновила правила посещения московского Кремля, существенно упростив требования к посетителям, сообщил ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. Обновленные правила опубликованы на портале правовой информации.

По словам Симонова, обновленные правила "ориентированы на современные подходы к созданию комфортной среды для российских и иностранных туристов". Так, в документе появился список вещей, которые посетителям разрешено проносить с собой: это папки, небольшие сумки и прогулочные рюкзаки, зонты, "портативные электронно-вычислительные устройства", мобильные телефоны, кино-, фото- и видеоаппаратуру.

Также на территорию Кремля можно проносить прозрачные пластиковые емкости с питьевой водой, безалкогольными напитками, продуктами питания в прозрачной упаковке до одного килограмма, включая детское питание. Остальные вещи нужно сдать в камеру хранения в Александровском саду.

Кроме того, ФСО разрешила маломобильным посетителям проходить на территорию Кремля, некрополя у Кремлевской стены и в мавзолей на креслах-колясках, а посетителям с нарушениями здоровья при наличии медицинских показаний - "с индивидуальными техническими средствами реабилитации". При наличии медицинских справок предусмотрена возможность посещения Кремля с собаками-поводырями.

Кремль открыт для посещения ежедневно 10:00 до 17:00, кроме четверга. При этом по письменному запросу руководства музеев Кремля время посещения с мая по сентябрь увеличивается, а во время зимних школьных каникул и проведения массовых новогодних мероприятий устанавливаются дополнительные дни и часы для посещения территории.

Охраняемыми зонами, закрытыми для свободного посещения, являются Арсенальная, Сенатская и Дворцовая улицы, Дворцовый дворик, Центральный сквер, Тайницкий сад, и Ивановская площадь, за исключением участка археологических раскопов.

В обновленных правилах оговаривается запрет на применение квадрокоптеров и других беспилотных аппаратов. Под запретом также любые средства передвижения - велосипеды, ролики, самокаты, санки, лыжи. Среди прочего на территории Кремля нельзя находиться с животными, петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.