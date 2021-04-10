Роман Анин

Навальный LIVE / YouTube Редакции ряда изданий выразили солидарность с порталом "Важные истории" и его главредом Романом Аниным, у которого силовики провели семичасовой обыск в связи с расследованием о яхте, которую журналист связывал с главой "Роснефти" Игорем Сечиным

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Редакции ряда изданий выразили солидарность с порталом "Важные истории" и его главредом Романом Аниным, у которого силовики провели семичасовой обыск в связи с расследованием о яхте, которую журналист связывал с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. СМИ потребовали прекратить давление на независимую журналистику и преследование журналистов-расследователей.

"Преследование Романа Анина - очередное свидетельство давления на независимые СМИ и попытка препятствовать их работе", - говорится в заявлении редакции Znak.com, которая выступила "категорически против" этого. Издание отметило, что Анин - "один из лучших журналистов-расследователей России" и лауреат Пулитцеровской премии.

Анин был удостоен престижной премии в составе Международного консорциума журналистов-расследователей в номинации за объяснительную журналистику за материалы о "панамских архивах". Znak.com выразил протест против преследования Анина за его работу, подчеркнув, что "независимая журналистика - не преступление".

Редакция "МБХ медиа" в своем заявлении отметила, что сотрудники СК и ФСБ пришли к Анину с обыском вечером в пятницу, "рассчитывая, видимо, что журналистское сообщество этого не заметит".

"Силовики и судебная система очевидным образом используются для давления на журналистику. Это вообще-то уголовное преступление - воспрепятствование деятельности журналиста, ст. 144 Уголовного кодекса. И это акт цензуры, а по нашей Конституции цензура запрещена. А еще это акт устрашения, разумеется. И откровенный грабеж: во время обысков забирают компьютеры, телефоны, все носители информации и, как правило, ничего из этого не возвращается", - отмечается в сообщении.

Редакция "МБХ медиа" выразила "решительный протест против преследования журналистов и давления на их семьи", назвав ночные обыски, допросы и акции устрашения "методами тридцать седьмого года, к которому власть вроде бы пока не хотела бы возвращаться".

Forbes в своем комментарии о семичасовом обыске у Анина отметил, что считает подобные следственные мероприятия "воспрепятствованием профессиональной деятельности журналистов", право на которую закреплено в законе РФ "О средствах массовой информации", и выразил поддержку Роману Анину и его коллегам.

"Все, что происходит сейчас с Романом Аниным, - это месть, - говорится в заявлении "Новой газеты". - Мы будем всеми законными способами и публично защищать своего друга и коллегу".

"Очевидно, что у возобновления уголовного дела пятилетней давности и обыска, который проводится силами ФСБ, есть не известные нам пока причины, о которых следствие и суд не скажут, - отмечает в своем заявлении редакция The Bell. - Кто бы ни был инициатором обыска у Анина, его трудно рассматривать иначе как давление на журналиста и его издание, а возобновление уголовного дела пятилетней давности - как использование для такого давления следственной и судебной системы государства. Это недопустимо".

The Bell выразил поддержку главреду "Важных историй" и его коллегам, "уже в который раз" призвав не препятствовать журналистам и не преследовать их за осуществление профессиональных обязанностей, непосредственно связанных с общественным интересом.

"Преследование Романа Анина связано с его профессиональной деятельностью. Это давление на независимые СМИ. Журналистика - не преступление. Но власти, очевидно, думают иначе", - говорится в Telegram-канале "Открытки". Независимый студенческий журнал DOXA потребовал прекратить давление на журналистов и призвал читателей оформить пожертвование "Важным историям".

Напомним, обыск у Романа Анина прошел по уголовному делу о неприкосновенности частной жизни, возбужденному еще в 2016 году. Следствие по нему возобновилось в марте 2021 года. В ходе обыска у журналиста изъяли всю технику, в том числе не принадлежащую ему. Затем его увезли на ночной допрос в качестве свидетеля. Отпустили его во втором часу ночи. Анин отказался давать показания в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, но его вызвали на повторный допрос 12 апреля.

Параллельно с обыском в квартире Анина следственные действия проводились в редакции "Важных историй", где в пятницу никого не было. Журналисты узнали об этом только когда приехали к зданию СК встречать коллегу после допроса. Было ли что-то изъято из офиса, пока неизвестно.