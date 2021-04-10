Эксперт движения наблюдателей "Голос" Василий Вайсенберг, рассказавший в конце марта об угрозах из-за статьи о доходах главы избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа, продолжил получать угрозы даже после переезда в другой город

Фото: Василий Вайсенберг / Facebook Василий Вайсенберг

Фото: Василий Вайсенберг / Facebook

Эксперт движения наблюдателей "Голос" Василий Вайсенберг, рассказавший в конце марта об угрозах из-за статьи о доходах главы избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа, продолжил получать угрозы даже после переезда в другой город.

"А у нас продолжается эпопея с угрозами. На этот раз не пожалели клея, бумаги и аж две гвоздики принесли. Вечером вернулись с прогулки, а на двери записка: "Глупо! Далеко на самокате не уедешь!" - рассказал Вайсенберг в своем Facebook.

Он отметил, что около 10 дней назад переехал с семьей из Москвы в Нижний Новгород, не афишируя это и приняв "разумные меры безопасности": "сменили телефоны, старые выключили, сим карты вытащили, использовали впн на новом месте и тд". "Но через неделю нас нашли и показали, что внимательно следят за нашими перемещениями", - сообщил Вайсенберг. По его словам, участковый "обещал зайти и посмотреть что и как", но пока не приходил.

18 марта на сайте движения "Голос" была опубликована статья "Зарплата главы избиркома Ямала больше, чем у губернатора". В ней говорится, что что глава избирательной комиссии в ЯНАО Андрей Гиберт, согласно декларации за 2019 год, получил около 33 млн рублей, став самым высокооплачиваемым чиновником Ямала по итогам того года. Его доход оказался выше, чем у губернатора Дмитрия Артюхова, который получил "всего-то 30 млн рублей".

25 марта Вайсенберг сообщил, что его жене позвонил неизвестный с картавостью и потребовал удалить статью о Гиберте, а также принести публичные извинения, иначе сын супругов Миша "упадет с самоката". В тот день мальчик поехал на самокате в детский сад. Жена эксперта подала заявление в полицию об угрозах.

Вайсенберг отметил, что ничего нового в своей статье не привел, про годовой доход Гиберта в 33 млн СМИ писали еще летом 2020 года. Представительница избиркома ЯНАО в комментарии Znak.com предположила, что Вайсенберг заявил об угрозах в адрес своей семьи из-за того, что на его статью "не последовало какой-то реакции со стороны общественности", но тему нужно "как-то развивать".

"Это продолжение раскручивания этой фейковой истории, члены комиссии к этому не могут никакого отношения иметь. Андрей Николаевич [Гиберт], несмотря на свои доходы, очень скромный человек и ему несвойственно такое, ему это в голову даже не придет", - заявила собеседница издания. По ее мнению, избирком расценивает ситуацию как "очередные происки "партнеров"", то есть "людей, в адрес которых не хочется употреблять ненормативную лексику". Гиберт возглавляет избирком ЯНАО с 1994 года. 17 марта 2021 года он снова был рекомендован в состав комиссии.

Вайсенберг предположил, что "кто-то из недругов" Гиберта использует текст о нем "во внутриэлитной борьбе" и угрожает семье эксперта "Голоса". 26 марта Вайсенберг сообщил, что получил сообщение с новой угрозой. В нем говорилось: "Напрасно это сделал. Хотели нормально порешать. Теперь не обижайся". Вероятно, речь шла о том, что Вайсенберг обнародовал факт получения угроз.