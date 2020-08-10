Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 15 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 5118 случаев коронавируса в 83 регионах, 70 человек умерли, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 892 654 заболевших и 15 001 умерший.
Из больниц за последние сутки выписано 3259 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 696 681 человек. Наименьший темп прироста отмечен в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Московской области.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 694 (13)
Свердловская область - 179 (10)
Санкт-Петербург - 157 (7)
Московская область - 153 (1)
Ростовская область - 128 (0)
Ставропольский край - 125 (1)
Иркутская область - 120 (3)
Нижегородская область - 120 (2)
Ханты-Мансийский АО - 117 (1)
Оренбургская область - 104 (0)Краснодарский край - 97 (2)
Волгоградская область - 97 (0)
Воронежская область - 96 (0)
Алтайский край - 95 (0)
Ульяновская область - 95 (0)
Саратовская область - 95 (0)
Кемеровская область - 94 (0)
Приморский край - 94 (2)
Ямало-Ненецкий автономный округ - 93 (0)
Мурманская область - 89 (2)
Хабаровский край - 87 (0)
Новосибирская область - 87 (5)
Челябинская область - 83 (0)
Республика Коми - 78 (0)
Тюменская область - 74 (0)
Пермский край - 67 (0)
Сахалинская область - 67 (0)
Республика Саха (Якутия) - 64 (0)
Костромская область - 61 (0)
Архангельская область - 63 (0)
Томская область - 56 (0)
Самарская область - 50 (0)
Орловская область - 50 (0)
Кировская область - 50 (1)
Белгородская область - 50 (0)
Республика Дагестан - 49 (1)
Пензенская область - 45 (1)
Республика Калмыкия - 42 (0)
Ярославская область - 37 (0)
Башкирия - 34 (0)
Псковская область - 33 (0)
Астраханская область - 32 (1)
Республика Крым - 32 (0)
Тульская область - 31 (2)
Татарстан - 30 (0)
Республика Бурятия - 30 (0)
Республика Чувашия - 30 (0)
Республика Мордовия - 30 (0)
Удмуртская Республика - 28 (1)
Брянская область - 28 (0)
Тверская область - 28 (2)
Вологодская область - 27 (1)
Калужская область - 26 (0)
Ивановская область - 26 (0)
Тамбовская область - 25 (0)
Красноярский край - 24 (4)
Рязанская область - 24 (0)
Курская область - 24 (0)
Смоленская область - 22 (1)
Владимирская область - 21 (2)
Республика Адыгея - 20 (0)
Республика Тыва - 19 (0)
Магаданская область - 19 (0)
Калининградская область - 18 (0)
Омская область - 18 (4)
Амурская область - 18 (0)
Курганская область - 17 (0)
Республика Хакасия - 17 (0)
Республика Ингушетия - 16 (0)
Республика Карелия - 16 (0)
Забайкальский край - 16 (0)
Липецкая область - 16 (0)
Новгородская область - 15 (0)
Республика Алтай - 15 (0)
Кабардино-Балкарская Республика - 15 (0)
Республика Марий Эл - 14 (0)
Карачаево-Черкесия - 12 (0)
Камчатский край - 10 (0)
Республика Северная Осетия - Алания - 6 (0)
Чеченская Республика - 5 (0)
Севастополь - 5 (0)
Еврейская АО - 3 (0)