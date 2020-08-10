Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 15 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 5118 случаев коронавируса в 83 регионах, 70 человек умерли, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 892 654 заболевших и 15 001 умерший.

Из больниц за последние сутки выписано 3259 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 696 681 человек. Наименьший темп прироста отмечен в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Московской области.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 694 (13)

Свердловская область - 179 (10)

Санкт-Петербург - 157 (7)

Московская область - 153 (1)

Ростовская область - 128 (0)

Ставропольский край - 125 (1)

Иркутская область - 120 (3)

Нижегородская область - 120 (2)

Ханты-Мансийский АО - 117 (1)

Оренбургская область - 104 (0)Краснодарский край - 97 (2)

Волгоградская область - 97 (0)

Воронежская область - 96 (0)

Алтайский край - 95 (0)

Ульяновская область - 95 (0)

Саратовская область - 95 (0)

Кемеровская область - 94 (0)

Приморский край - 94 (2)

Ямало-Ненецкий автономный округ - 93 (0)

Мурманская область - 89 (2)

Хабаровский край - 87 (0)

Новосибирская область - 87 (5)

Челябинская область - 83 (0)

Республика Коми - 78 (0)

Тюменская область - 74 (0)

Пермский край - 67 (0)

Сахалинская область - 67 (0)

Республика Саха (Якутия) - 64 (0)

Костромская область - 61 (0)

Архангельская область - 63 (0)

Томская область - 56 (0)

Самарская область - 50 (0)

Орловская область - 50 (0)

Кировская область - 50 (1)

Белгородская область - 50 (0)

Республика Дагестан - 49 (1)

Пензенская область - 45 (1)

Республика Калмыкия - 42 (0)

Ярославская область - 37 (0)

Башкирия - 34 (0)

Псковская область - 33 (0)

Астраханская область - 32 (1)

Республика Крым - 32 (0)

Тульская область - 31 (2)

Татарстан - 30 (0)

Республика Бурятия - 30 (0)

Республика Чувашия - 30 (0)

Республика Мордовия - 30 (0)

Удмуртская Республика - 28 (1)

Брянская область - 28 (0)

Тверская область - 28 (2)

Вологодская область - 27 (1)

Калужская область - 26 (0)

Ивановская область - 26 (0)

Тамбовская область - 25 (0)

Красноярский край - 24 (4)

Рязанская область - 24 (0)

Курская область - 24 (0)

Смоленская область - 22 (1)

Владимирская область - 21 (2)

Республика Адыгея - 20 (0)

Республика Тыва - 19 (0)

Магаданская область - 19 (0)

Калининградская область - 18 (0)

Омская область - 18 (4)

Амурская область - 18 (0)

Курганская область - 17 (0)

Республика Хакасия - 17 (0)

Республика Ингушетия - 16 (0)

Республика Карелия - 16 (0)

Забайкальский край - 16 (0)

Липецкая область - 16 (0)

Новгородская область - 15 (0)

Республика Алтай - 15 (0)

Кабардино-Балкарская Республика - 15 (0)

Республика Марий Эл - 14 (0)

Карачаево-Черкесия - 12 (0)

Камчатский край - 10 (0)

Республика Северная Осетия - Алания - 6 (0)

Чеченская Республика - 5 (0)

Севастополь - 5 (0)

Еврейская АО - 3 (0)

