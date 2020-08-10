НГУ Вымершие группы организмов

НГУ

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) и их коллеги из США и Австралии проведут серию исследований первых животных, населявших Землю более 540 млн лет назад, говорится в сообщении института. Они также попытаются установить причины массового вымирания этих биологических видов.

Примерно за 100 млн лет до так называемого "кембрийского взрыва", произошедшего 540 - 530 млн лет назад, наша планета вышла из состояния "глубокой заморозки", и начался эдиакарский (вендский) период, когда на планете появились первые животные.

Ранее ученые ИНГГ показали, что в позднем эдиакарии (580-540 млн лет) древнейшие в истории биосферы животные формировали устойчивые сообщества, однако факторы, под действием которых происходила экологическая дифференциация, оставались неизученными.

"Есть основания предполагать, что первые животные были приспособлены к жизни в условиях низкого содержания кислорода (наподобие "зоны кислородного минимума" в современном Мировом океане), и что экологическая дифференциация обусловлена сложным, динамично меняющимся окислительно-восстановительным ландшафтом среды обитания", - говорится в сообщении.

Также специалистам предстоит выяснить, почему ископаемые остатки первых животных неожиданно исчезают из геологической летописи: в результате природной катастрофы или же из-за биологических факторов, связанных с эволюцией.

Однако, на этом отрезке геологической истории не зафиксировано никаких природных катастроф (излияний базальтов или падения болидов) либо резких экосистемных перестроек. Поэтому не исключается вероятность того, что как такового вымирания организмов не было - вместо этого сменились условия, которые прежде отвечали за сохранность мягких тканей.

"Специалисты предполагают провести комплексное изучение ископаемых остатков, изотопного состава вмещающего осадка и биомаркеров захороненного органического вещества, условий и обстановок обитания во время "массового вымирания", а также попробовать воспроизвести это "массовое вымирание" экспериментальным путем, используя модели древнейших организмов, распечатанные на 3D-принтере из деградируемых биоматериалов", - говорится в сообщении.

Участники проекта готовы привести убедительные доводы в пользу того, что первые животные вовсе не вымерли, но появлялись и исчезали благодаря уникальной адаптации к бескислородным условиям обитания.

Проект с бюджетом в 8 млн рублей рассчитан до 2022 года, ученые будут изучать разрезы хатыспытской и туркутской свит Оленекского поднятия Сибири, разрезы никольской и ченчинской свит по реке Лене, разрез чернокаменской свиты по реке Сылвица западного склона Среднего Урала и разрезы венда юго-восточного Беломорья.

На стыке венда (635-540 млн лет) и кембрия (540-485 млн лет) произошел кембрийский взрыв - резкое увеличение числа биологических видов. На Земле появились организмы, обладающие минеральным скелетом, а также членистоногие, хордовые и моллюски.

Представители эдиакарской (вендской) биоты повсеместно заселили планету около 580 млн лет назад и исчезли 540 млн лет назад. Это были организмы разного размера - от 1 см и до 1,5 м, при этом они не являлись ни растениями, ни животными. Некоторые из них состояли из отсеков, камер, как надувные матрасы, которые имели самую разную форму. При этом наличие мышц, кишечника, рта, движения на отпечатках не проявляется. Обитали вендобионты на мелководье, а питательной средой для них были сообщества бактерий.

По одной из гипотез, к массовому вымиранию вендобионтов привело появление первых животных 550 млн лет назад.