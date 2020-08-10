Владимир Путин и Александр Лукашенко, 24 июня 2020 года

Пресс-служба Президента России Александр Лукашенко на избирательном участке, 9 августа 2020 года

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент России Владимир Путин стал третьим мировым лидером, поздравившим Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Первым это сделал председатель КНР Си Цзиньпин, затем к поздравлениям присоединился глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - говорится в телеграмме Путина, текст которой приводится на сайте Кремля.

В телеграмме Токаева говорится, что итоги выборов в Белоруссии, "состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке" стратегического курса Лукашенко, "направленного на укрепление суверенитета и независимости" страны. Президент Казахстана пожелал коллеге "полной реализации всех намеченных планов" на посту президента, а белорусскому народу - "мира, стабильности, взаимопонимания и процветания", цитирует сайт казахстанского лидера.

Си Цзиньпин в своем послании отметил, что придает особое значение развитию китайско-белорусских отношений и намерен вместе с Лукашенко приложить общие усилия по продвижению китайско-белорусских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширению новых сфер двустороннего взаимовыгодного сотрудничества на благо двух государств и их народов, передает агентство "Синьхуа". "Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - цитирует послание Си Цзиньпина РИА "Новости".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении по итогам белорусских выборов не стал поздравлять Лукашенко с победой. Он констатировал, что "далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов". "А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает", - отметил Зеленский. Он призвал к диалогу, "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".

Из европейских лидеров на итоги белорусских выборов пока отреагировал только премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он направил письмо к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом созвать внеочередной саммит Европейского совета в связи с ситуацией в Белоруссии.

"После президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны быть солидарными и поддержать белорусов в их стремлении к свободе", - говорится в сообщении на сайте канцелярии польского премьера.