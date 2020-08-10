www.khabkrai.ru Правительственную яхту "Виктория", выставленную на продажу при бывшем губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, решили оставить в краевой собственности из-за отсутствия покупателей

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Правительственную яхту "Виктория", выставленную на продажу при бывшем губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, решили оставить в краевой собственности из-за отсутствия покупателей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Правительственная яхта "Виктория" была выставлена на продажу с начальной ценой в размере 60 млн рублей. Из-за отсутствия предложений от покупателей цена на торгах постепенно снижалась. Даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей желающих приобрести яхту не нашлось", - заявили в пресс-службе. В результате торги аннулировали.

Яхта "Виктория" произведена на Тайване в 2005 году по индивидуальным чертежам. Длина судна составляет 21 метр, вес - 38 тонн, вместимость - до 12 человек. На яхте есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. Судно находится в собственности правительства Хабаровского края с 2006 года и обходится региональному бюджету в 600 тысяч рублей ежегодно.

В основном яхту использовали как площадку для встреч небольших официальных делегаций, отмечает "Интерфакс". Однако журналистка AmurMedia Руслана Страхова рассказывала коллегам, что все эти годы яхту не довелось увидеть даже тем сотрудникам СМИ, которые плотно сотрудничали с краевым правительством во время губернаторства Вячеслава Шпорта. Распоряжение продать "Викторию" стало одним из первых решений Сергея Фургала после избрания губернатором Хабаровского края в 2018 году: он счел ее ненужным приобретением.

7 августа на официальном портале правовой информации Хабаровского края появился проект постановления врио губернатора Михаила Дегтярева, разрешающего региональным чиновникам служебные авиаперелеты, а также железнодорожные, морские и речные поездки в бизнес-классе, отмененные при Фургале. Сам Дегтярев назвал документ "несуществующим", а в краевом правительстве публикацию проекта постановления назвали "аппаратной диверсией" и "самодеятельностью".