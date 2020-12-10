Привитые вакциной "Спутник V" рассказали о разном уровне антител: от превышения нормы до отсутствия

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Е. Самарин РИА "Новости" опросило семерых привитых вакциной от коронавируса "Спутник V" до начала масштабной вакцинации, но не в рамках пострегистрационных исследований. Уровень антител у всех оказался разным

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

РИА "Новости" опросило семерых привитых вакциной от коронавируса "Спутник V" до начала масштабной вакцинации, но не в рамках пострегистрационных исследований. Уровень антител у всех оказался разным от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов.

Тесты на антитела у них взяли через три недели после получения второго компонента вакцины. Результаты анализов показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10 или меньше, у второго - 20 на миллилитр, у третьего - 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.

Еще двое привитых узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого - 17,57 при норме 0,8. Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза. Еще у двоих опрошенных антитела после вакцинации не выработались вовсе.

В конце ноября Российский фонд прямых инвестиций объявил, что промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" показывает ее эффективность выше 95 процентов на 42-й день после первой прививки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что даже при падении титра антител к коронавирусу у человека сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител снова. Другие эксперты Роспотребнадзора также заявили, что наличие антител не всегда означает наличие иммунитета к коронавирусу.

"Многие применяемые сегодня тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, что является маркером перенесенной инфекции (но не наличия иммунной защиты). Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела - IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее - к его рецептор-связывающему домену (RBD). Именно тесты по определению IgG к S-белку позволяют судить о наличии защитного иммунитета", - пояснил "Российской газете" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Как рассказала РИАМО старший научный сотрудник центра "Вектор" Анна Демина, в 10% случаев антитела не вырабатываются даже у переболевших коронавирусом. "Теоретически у 15-20% людей на вакцину не будет иммунного ответа - не будет антител - и они окажутся в группе риска. Это относится не только к Covid-19 - такая же ситуация, скажем, с клещевым энцефалитом или гепатитом В", - пояснила она. Наличие же у них клеточного иммунитета также не является способом защиты, поскольку ученым "не очень понятна" степень эффективности этого иммунитета.

"Пока считается, что такой иммунитет не гарантирует того, что человек защищен от повторного заболевания, а высокий титр антител гарантирует это. Поэтому надеяться на клеточный иммунитет мы не можем - и у людей без антител по-прежнему останется шанс заболеть коронавирусом", - заключила эксперт.

Накануне в Роспотребнадзоре признали случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией, оговорившись, что они носят единичный характер, а каждый из них изучает специальная рабочая группа. В конце октября о повторных случаях коронавируса говорила глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк. "Заболевших много, миграция вируса большая, и сейчас это уже не единичные случаи. Заболевают повторно те, кто переболел в первую волну", - сказала она на заседании областного правительства 29 октября.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день нет единого мнения о причинах выявления повторного заболевания коронавирусом. В числе таких причин она назвала ложноположительный или ложноотрицательный ПЦР-тест на коронавирус, реактивацию инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, уже перенесшего заражение, а также реальное повторное заболевание.