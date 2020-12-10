В более чем 30 городах России в среду и четверг 9-10 декабря прошли одиночные пикеты в защиту видеоблогера Андрея Дейнеко, арестованного 3 декабря Балашихинским судом Московской области по обвинению в причинении телесных повреждений заместителю директора Николо-Архангельского кладбища Кобе Мезвришвили во время съемки видеоролика о нарушениях на кладбищах, сообщают "Новые Известия".

По версии МВД, Дейнеко 30 сентября поссорился с Мезвришвили по "малозначительному поводу" и ударил того кулаком в грудь в тамбуре администрации кладбища. Экспертиза, проведенная в октябре, обнаружила у него кровоподтек и ссадину, а повторная экспертиза (уже от 27 ноября, то есть через два месяца после произошедшего) якобы зафиксировала ушиб сердца.

На видео конфликта с Мезвришвили, обнародованном соведущим Дейнеко на канале "Смертельно опасно" Вадимом Назаровым, не видно, чтобы Дейнеко вообще вступал бы с замдиректора кладбища в физический контакт. К тому же, их общение происходило в присутствии полицейских и многочисленных свидетелей.

Андрей Дейнеко - новое "дело Голунова"?



Вчера и сегодня более чем в 30 городах России проходят одиночные пикеты в поддержку видеоблогера Андрея Дейнеко.



Подробнее:https://t.co/D9RtsqIGmp— Эхо Москвы (@EchoMskRu) December 10, 2020

Дейнеко и его канал "Смертельно опасно" на протяжении последних месяцев методично вскрывали факты коррупции, многочисленные поборы, незаконное предпринимательство и уход от налогообложения в сфере ритуального бизнеса Москвы и Подмосковья, напоминает "Эхо Москвы".

На YouTube-канале арестованного видеоблогера было опубликовано минимум 10 роликов, в которых утверждалось, что на Бутовском и Перепечинском кладбищах выявлены нарушения при захоронениях, а сотрудники столичного ГБУ "Ритуал" на подведомственных им кладбищах требовали взятки от родственников умерших.