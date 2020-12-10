Petrovich99 / DepositPhotos В Бурятии произошло сильнейшее с 1999 года землетрясение, в Иркутске пострадали несколько школ

Petrovich99 / DepositPhotos

Сильное землетрясение произошло в четверг в Кабанском районе Бурятии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по Иркутской области. "Интенсивность в эпицентре - 7.6, магнитуда - 5.5, энергетический класс - 14.0. Ощущалось в Иркутске 5-6", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что землетрясение зафиксировано в точке с координатами 52.36 градусов северной широты, 106.55 восточной долготы.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал северо-западнее поселка Дубинино. Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. В Иркутске по поручению мэра Руслана Болотова был введен режим повышенной готовности.

В 18 школах города зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. "Данные повреждения не представляют угрозы", - сообщил заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников, которого цитирует "Коммерсант".

Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева назвала это землетрясение самым мощным с 1999 года, передает ТАСС. По ее словам, землетрясение утром 10 декабря в Иркутской области ощущалось сильнее, чем в Бурятии, поскольку территория Приангарья находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру. В Бурятии также был зафиксирован один крупный афтершок, который в Иркутской области практически не ощущался.

Как заявил "Комсомольской правде" главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич, колебания земной коры в очаге землетрясения происходили не в вертикальном, а в горизонтальном направлении, что довольно редко происходит в регионе.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Ведется обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. В компании ТГК-14 заявили, что землетрясение не повлияло на работу ТЭЦ, котельных и тепловых сетей. Энергосистема в Улан-Удэ работает в штатном режиме, пишет "Московский комсомолец".

Что касается ближайшей к эпицентру станции ТГК-14 - Тимлюйской ТЭЦ, то и там осмотр оборудования, зданий и сооружений не выявил никаких нарушений. Не зарегистрировано никаких инцидентов на теплосетях в поселке Каменск Кабанского района Бурятии. Руководство ТГК-14 обратилось к жителям с просьбой сообщать обо всех выявленных повреждениях или выходе воды на поверхность.

Вот так трясло ночью Бурятию и Иркутскую область. Магнитуда составила 5,5, а в эпицентре, который находился в дельте озера Байкал, - 7,6.



СМИ пишут о повреждении 20 школ и нескольких детских садов в Иркутске pic.twitter.com/IXAbRovKVC— НТВ (@ntvru) December 10, 2020