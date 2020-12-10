В подмосковном Красногорске горит лаборатория Федерального медико-биологического агентства

Крупный пожар начался в четверг в научном центре Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) в поселке Светлые Горы в подмосковном Красногорске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, огонь начался на первом этаже и охватил весь второй. Площадь пожара около шестисот квадратных метров. Обрушилась крыша. Агентство РИА со ссылкой на экстренные службы передает, что опасных и ядовитых веществ и материалов в лаборатории не хранилось.В МЧС говорят, что по предварительным данным пострадавших нет. Угрозы распространения на соседние строения тоже нет.

В областной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили о начале проверки в связи с пожаром. "Проверка проводится на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Ход проверочных мероприятий поставлен в аппарате прокуратуры области на контроль", - сказали в надзорном ведомстве.

Научный центр биомедицинских технологий был создан в 2002 году в целях развития биологической медицины, экспериментального биомоделирования, противодействия биотерроризму и создания новых средств биозащиты.

Центр разрабатывает теоретические основы биомоделирования, создает биомодели, в том числе и трансгенных лабораторных животных для моделирования различных патологий человека, создает новые фармакологические средства, биологически активные добавки и фармнутриенты, разрабатывает технологии производства активных субстанций и готовых лекарственных форм, проводит доклинические испытания медицинских технологий и лекарственных средств на мелких и крупных лабораторных животных, а также экспериментальную работу в клинике.