Зюзинский районный суд Москвы назначил детскому хоспису "Дом с маяком" штраф в 200 тысяч рублей из-за допущенных ошибок при ведении журнала учета и использования наркотических лекарственных препаратов

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Зюзинский районный суд Москвы назначил детскому хоспису "Дом с маяком" штраф в 200 тысяч рублей из-за допущенных ошибок при ведении журнала учета и использования наркотических лекарственных препаратов, сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу суда.

Это минимальный штраф, предусмотренный статьей 6.16 КоАП РФ ("Нарушение правил оборота наркотических средств"), но у хосписа нет возможности его оплатить, сообщила РБК PR-директор фонда "Дом с маяком" Софья Харькова.

"Нам жертвуют на помощь больным детям, а не на оплату штрафов. Государственные деньги, которые мы получаем в виде субсидий и грантов, мы не можем, естественно, тратить на оплату штрафов", - объяснила она. Фонд будет оспаривать решение суда. По словам директора "Дома с маяком" Лиды Мониавы, сотрудники хосписа считают справедливым наказанием предупреждение.

- Тот, кто в России заботится о тяжелобольных, часто оказывается на грани преступности



В суде выяснилось, что жалобу на хоспис в адрес начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве написала некая Ираида Волкова. В обращении утверждается, что хоспис якобы выдал "огромное количество сильнодействующих лекарственных препаратов" подопечному Коле, которого взяла под опеку Мониава. Сама она неоднократно подчеркивала, что лекарства мальчик получает не в хосписе, а в поликлинике.

Жалобщица также заявила, что препарат фризиум, который получает Коля, якобы "выдан в большом количестве из закупленных запасов для других детей, которые его не получили и остались без медицинской помощи".

"Обклеенный пластырями, получающий буквально противосудорожные средства, находящийся в вегетативном состоянии Коля для госпожи Мониавы служит неким знаменем и тараном. Она его таскает по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала в общеобразовательную школу. Ничего не боится, мотивируя тем, что у неë есть покровители. Я не отрицаю необходимости помощи паллиативным детям, но то, что творит Мониава, не поддается описанию. Лишив других детей, она получает то, что необходимо им: коляску, няню, лекарства, размахивает им как брошкой", - говорится в заявлении, которое Лида Мониава цитирует в своем Facebook.

Накануне суда директор хосписа отметила, что в ошибках медиков с ведением документации "вообще отсутствует состав преступления", так как "нет никакого вреда здоровью пациентов, нет вреда общественным интересам и государству, нет имущественного ущерба". В случае "Дома с маяком" лекарства "просто записали не до конца, или записали не по той форме, или записи не заверили".

"Это, конечно, позор, - констатировала Мониава. - Государство не оказывает паллиативную помощь детям в нужных объемах. Благотворительную организацию, которая берет на себя функции государства и все это добровольно делает, тащат в суд за плохо заполненные журналы и грозятся оштрафовать или приостановить деятельность". За ошибки в учете лекарств "Дому с маяком" грозил штраф до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.