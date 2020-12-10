Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова, признав его виновным в организации энергоблокады полуострова в 2015 году. Ему вменялись диверсия, создание незаконного вооруженного формирования и несколько эпизодов публичных призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ.

Ислямов живет в Киеве, в России он объявлен в федеральный розыск. Согласно решению суда, срок наказания будет исчисляться с момента передачи Ислямова правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации либо с момента его задержания на территории России, передает ТАСС.

Также суд запретил Ислямову на два года выступать в СМИ и назначил ему ограничение свободы на год. Он намерен оспорить приговор в Европейском суде по правам человека. Позиция Ислямова заключается в том, что Крым является временно оккупированной территории Украины, соответственно, юрисдикцию органов "оккупационных властей" он не признает, объяснил изданию "Крым.Реалии" адвокат Николай Полозов.

После присоединения Крыма к России глава республики Сергей Аксенов назначил владельца крымско-татарского телеканала ATR Ленура Ислямова и.о. вице-премьера. Он занимал этот пост около полутора месяцев, с 4 апреля по 28 мая 2014 года. В апреле Ислямов уехал на Украину и открыто выступал за возвращение Крыма Украине путем проведения военной операции.

Российские органы считают Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма и одним из инициаторов подрыва в ноябре 2015 года опор ЛЭП, по которым в Крым из Украины подавалась электроэнергия. В результате полуостров был обесточен. Украинские активисты заблокировали поврежденные опоры, не разрешая их ремонтировать. Стабильное электроснабжение было восстановлено спустя полгода, а перебои с электричеством прекратились лишь в 2019 году.