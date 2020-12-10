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Благотворительный фонд "Алеша" в преддверии Нового года запустил акцию "Колесо Добра", призванную помочь детям с тяжелыми заболеваниями не только подарить им новогоднее настроение, но и оплатить жизненно важное лечение. С начала декабря каждый желающий может внести на счет благотворительного фонда пожертвование на любую сумму.

За каждую внесенную сумму жертвователи также получат ответные подарки - партнеры акции заготовили для них промокоды, электронные сертификаты, полезные сладости, косметику, тур в Турцию и многое другое.

Для участия в акции необходимо в период с 7 по 31 декабря 2020 совершить пожертвование на сайте фонда "Алеша". После этого на открывшейся странице акции необходимо запустить "Колесо Добра". Запустив колесо, можно гарантировано получить один из перечисленных выше подарков от партнера фонда. Участвовать в благотворительной акции можно неограниченное количество раз.

Все собранные средства будут направлены на срочные сборы. Цель фонда - оплатить жизненно важное лечение уже в 2020 году и подарить новогоднее чудо детям, которые в этот Новый год мечтают совсем не об игрушках.