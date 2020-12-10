Присяжные заседатели Калининградского областного суда вынесли вердикт о невиновности врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, которых обвинили в гибели новорожденного, сообщил "Интерфаксу" адвокат Тимур Маршани.

Он отметил, что присяжные в ходе судебных слушаний "услышали доводы защиты" о невиновности врачей, обвиняемых в смерти новорожденного ребенка. "Это знаковое событие для всей российской врачебной общественности, которая нередко работает на грани возможного, выполняя свои обязанности в борьбе за жизни людей", - заявил Маршани.

Решение присяжных, впрочем, не было единогласным. Трое из восьми заседателей посчитали врачей виновными, пишет "Север.Реалии". В последнем слове Сушкевич и Белая заявили, что не признают себя виновными.

В Калининграде идет суд по уголовному делу, возбужденному в отношении и. о. главврача городского роддома N 4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элины Сушкевич. Действия медиков квалифицируются по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего), также Белой инкриминируется статья 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следователей, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. Следствие считает, что и. о. главного врача роддома Белая, получив информацию о рождении ребенка и его тяжелом состоянии, приняла решение об убийстве новорожденного. По мнению следователей, это было сделано для того, чтобы не допустить ухудшения медицинской статистики, что могло негативно повлиять на дальнейшее назначение Белой на должность главного врача.

Как считает обвинение, для совершения убийства Белая привлекла врача Сушкевич. Она прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

В настоящее время Белая и Сушкевич задержаны и находятся под домашним арестом.

В поддержку врачей выступили многие медики, блогеры, Российское общество неонатологов. Почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России в поддержку врачей. Текст обращения был размещен в социальных сетях. Его авторы сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" периода сталинских репрессий. Они также вспомнили другие резонансные врачебные дела - гематолога Елены Мисюриной, педиатра Любови Яровиковой, главврача роддома Марины Сармосян.

В поддержку Сушкевич и Белой в интернете была создана петиция, в которой медики и родители требовали прекратить преследование. Петиция набрала свыше 247 тысяч подписей.

Общественность отмечает, что во всем мире выживаемость таких младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 граммов на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сказал, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца. Ведущие медики России на пресс-конференции заявили, что считают Сушкевич и Белую невиновными.

Между тем судебный процесс носит обвинительный уклон. Суд отклонил участие в нем большинства экспертов со стороны защиты. В частности, служителей Фемиды не заинтересовало экспертное мнение главного внештатного неонатолога Центрального федерального округа Дмитрия Дегтярева и врача-токсиколога Галины Суходоловой. По их мнению, признаков отравления магнием у ребенка не было.

"Сегодня нет доказательств, что ребенок умер от введения магния. У меня большие сомнения, что врач-неонатолог может убить ребенка, - сообщил Дегтярев. - У нас есть заключение результатов вскрытия. И что мы видим: у него был очень низкий гемоглобин. Мы видим, что тут не стыкуется - сначала родилась чья-то безумная идея. что вводился магний, а под эту гипотезу стали подгонять все остальное".