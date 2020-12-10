Новый глава Мосгорсуда начал его финансовую проверку и готовит ротации в ключевых судах столицы

Moscow-Live / Тихонов Михаил Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын начал проверку финансово-хозяйственной деятельности инстанции, а также планирует сменить руководство и персонал в ключевых московских судах

Московский городской суд

Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын начал проверку финансово-хозяйственной деятельности инстанции, а также планирует сменить руководство и персонал в ключевых московских судах, пишет РБК со ссылкой на источники в судебной системе. По данным одного из них, "для Птицына небесполезно понять, с каким хозяйством он имеет дело".

Кадровая ротация, по словам собеседников издания, затронет Басманный, Пресненский и Тверской суды, с которыми имеют дело центральный аппарат Следственного комитета, ГСУ СК по Москве, а также следственное департаменты МВД и ГУ МВД по Москве. Птицын также намерен обновить апелляционные составы Мосгорсуда, чтобы избавить его от репутации "мосгорштампа", говорят источники.

Птицын пока избегает радикальных кадровых решений, например руководителем совета судей Москвы в ноябре была избрана Лариса Полякова, которая считается человеком бывшего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Также на постах остаются двое ее прежних заместителей Дмитрий Фомин и Наталья Афанасьева, срок полномочий которых еще не истек. Еще две ставки зампредседателя свободны, идет конкурс на их замещение.

Ольга Егорова, возглавлявшая Мосгорсуд с 2000 года, в сентябре подала в отставку и через месяц покинула пост. За полгода до этого, в апреле, Высшая квалификационная коллегия судей РФ открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда, но Егорова не выдвигала свою кандидатуру. В марте, мае и июле ей выносили частные определения за различные нарушения. Всего в адрес руководства Мосгорсуда было вынесено девять частных определений.

Конкурс на пост председателя Мосгорсуда трижды продлевался из-за отсутствия заявок. В конце концов единственным претендентом на пост стал Михаил Птицын, ранее возглавлявший Южный военный окружной суд. Егорова после отставки перешла на специально созданную для нее должность советника мэра Москвы по правовым вопросам. В сферу ее деятельности входит, среди прочего, взаимодействие с судами.