На новогодние праздники в Москве не планируют вводить новые ограничения из-за COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин. При этом он отметил, что льготы на период праздников не вернут. "Никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем", - цитирует "Интерфакс" слова Собянина, сказанные в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Мэр отметил, что массовых мероприятий в городе на праздники устраивать не собираются. Он сообщил, что столичная подземка и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь без технологического перерыва, несмотря на отмену праздничных массовых гуляний.

"Мы не хотим, чтобы передвижение по городу сконцентрировалось в предновогодние часы", - сказал мэр, добавив, что в новогодние каникулы также в усиленном режиме будут работать и коммунальные службы.

Московский градоначальник также рассказал, что, в отличие от предыдущих новогодних праздничных дней, в этот раз столичные поликлиники все январские выходные будут работать в усиленном режиме. "В выходные люди тоже болеют, потому им тоже нужна поликлиническая медицинская помощь, поэтому поликлиники будут в более усиленном режиме работать, чем в предыдущие годы", - сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, в новогодние каникулы будут работать социальные службы и волонтеры для обеспечения лекарствами и продовольствием людей, находящихся на самоизоляции.

Собянин добавил, что очное обучение в школы и вузы Москвы вернется после спада заболеваемости коронавирусом в столице. "Это не будет навечно, это вопрос в неделях и месяцах: когда мы увидим хотя бы небольшой спад заболеваемости, мы будем раскрывать и переходить снова на очное обучение с онлайна", - заявил мэр.

Столичные вузы и школы "уже приспособились", имеют опыт дистанционного обучения, развитую инфраструктуру, утверждает он. "Что касается школ, я уверен, что ухудшение качества образования не будет в силу того, что мощности Московской электронной школы, наработки, которые были сделаны, они позволяют качественно вести обучение. Это уже проверено временем", - сказал мэр. Это, по словам Собянина, доказали выпускные экзамены по окончании прошлого учебного года.

При этом московский мэр оценивает ситуацию с коронавирусом в Москве как стабильно тяжелую. "Количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось и остается стабильным. Можно сказать, что ситуация более-менее стабильная, но стабильная на высоком, сложном, тяжелом уровне, при котором вся медицинская служба Москвы работает с напряжением. При этом все ее звенья выполняют свои функции", - сказал он.

Мэр сообщил, что количество заболевших коронавирусом среди москвичей старшего поколения возрастает. "Мы видим, как уже сегодня в преддверии новогодних праздников наши бабушки и дедушки проявляют излишнюю активность. Их стало больше в магазинах, торговых центрах. Мы видим рост доли заболевших среди старшего поколения, а это значит, рост госпитализаций, тяжелых случаев и, в том числе, смертей", - заявил он, призвав пожилых москвичей оставаться дома.

Напомним, по данным Росстата, смертность от коронавируса в России в октябре выросла больше, чем в два раза, и составила 22,5 тыс. случаев. Есть четыре группы смертей при диагностированном COVID-19. К одной из них относятся те пациенты, у которых COVID-19 был признан основной причиной смерти: таких в октябре было 11 630.

На брифинге в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за десять месяцев 2020 года выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Она добавила, что в случае отсутствия COVID-19 как минимум в 19 российских регионах не регистрировалось бы повышения смертности.

При этом, по словам Голиковой, фиксируется рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - они являются лидирующей причиной в структуре смертности в России. "Этот рост смертности обуславливается не только обычным течением заболевания сердечно-сосудистого, но и течением заболевания, обусловленного ранее перенесенным "ковидом" - даже в легкой форме", - отметила вице-премьер.

В России, подчеркнула она, ожидается увеличение роста показателей смертности в ноябре и декабре этого года. "Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем, которые мы продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года, которое наблюдается по результатам всех статистических данных предыдущих лет, мы ожидаем повышения показателей смертности в ноябре и декабре текущего года", - сказала Голикова.

Также Голикова призвала граждан в период новогодних праздников ограничить празднование близким кругом, соблюдать масочный режим в общественных местах, ограничить поездки в регионы и страны, в которых уровень заболеваемости коронавирусом на высоком уровне.

"И тогда, вместе с начавшейся вакцинацией населения, мы непременно с вами победим этот страшный недуг, надеюсь, вы меня услышите", - добавила она.