Семья медсестры Госпиталя ветеранов в Санкт-Петербурге Марии Тышко, умершей в апреле от коронавируса, добилась получения компенсации в размере 2 миллионов рублей, сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Ранее руководство госпиталя перевело Тышко на немедицинскую должность, в результате чиновники отказывались признавать, что она заразилась на рабочем месте.

"После проверки прокуратуры и вмешательства "Правозащиты Открытки", администрация Невского района г. Санкт-Петербурга все-таки признала, что Мария заразилась на рабочем месте, и выплатила 1 000 000 рублей компенсации. Далее мы обратились в Фонд социального страхования за федеральной выплатой, и после месяца проверок родителям Марии сегодня был перечислен ещё 1 000 000 рублей", - рассказал Прянишников.

По его словам, родители Тышко продолжат добиваться справедливости и наказания виновных в заражении и смерти персонала в госпитале.

30-летняя Мария Тышко скончалась 15 апреля. Мать медсестры рассказывала "Новой газете", что после перевода на должность регистратора, которая считается немедицинской, она продолжала выполнять прежнюю работу: принимала и оформляла пациентов, мерила температуру им и медперсоналу. В конце марта у нее появились слабость, одышка, потом поднялась температура. Вплоть до 7 апреля скорая приезжать отказывалась, ссылаясь на загруженность.

В ночь на 7 апреля, когда Мария уже начала задыхаться, ее госпитализировали в реанимацию, а спустя три дня подключили к ИВЛ. Состояние девушки было тяжелым, спасти ее не удалось. Причиной смерти в заключении указаны COVID-19 и обширный инфаркт, писал "Доктор Питер". После смерти Тышко в Роспотребнадзоре заявили, что она была "как подсобный рабочий" и якобы не имела контактов с больными коронавирусом, поэтому выплаты семье не положены.

После публикаций в СМИ прокуратура Невского района Петербурга выяснила, что Марию Тышко только формально лишили статуса медицинского работника, фактически она выполняла эти обязанности. Также подтвердилось, что у нее был прямой контакт с зараженными пациентами и сотрудниками госпиталя.