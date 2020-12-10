Мишустин устроил разнос министрам и потребовал "не наживаться на людях" после того, как Путин внезапно заметил рост цен на продукты

Пресс-служба Правительства России Мишустин напомнил, что накануне на совещании по экономическим вопросам у президента РФ обсуждался рост цен на ряд продуктов

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам провести переговоры с производителями и руководством торговых сетей, чтобы стабилизировать ситуацию с растущими ценами на продукты питания. Динамика цен станет предметом еженедельной отчетности, говорится на сайте правительства.

Мишустин напомнил, что накануне на совещании по экономическим вопросам у президента РФ обсуждался рост цен на ряд продуктов. "Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты", -заявил он.

Премьер-министр добавил, что в правительстве на эту ситуацию обратили внимание еще осенью, но тогда рост цен объясняли лишь сезонным фактором, не учитывая увеличение объемов экспорта этих товаров, динамику мировых цен на эти продукты, рост курса валют и сокращение производства ряда товаров. С того времени ситуация не улучшилась.

"Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотёк", - заявил премьер.

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Мишустин напомнил, что в обязанности Министерства сельского хозяйства входит в том числе мониторинг цен, которые устанавливают сельхозпроизводители, а также мониторинг объёмов посева, производства, поставок на внутренний рынок и на экспорт. Минпромторг должен отслеживать динамику цен в розничных сетях и их надбавки при реализации продукции, постоянно взаимодействовать с ними. В полномочиях Федеральной антимонопольной службы - противодействие картельным сговорам по повышению цен.

Минэкономразвития совместно с Росстатом отвечает за систему мониторинга цен, статистику и выявление точек роста, а также за установление таможенных пошлин и все решения в формате ЕАЭС.

"Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить. Тем более мы видим, что дефицита продуктов сейчас действительно нет", - заявил Мишустин, потребовав провести переговоры с производителями, подключив к этой работе Федеральную антимонопольную службу и Федеральную налоговую службу.

Ситуацию с ценами на продукты питания планируется отслеживать еженедельно и докладывать о результатах на оперативном совещании, а также обобщать информацию от министерств и ведомств и контролировать исполнение всех поручений по этим вопросам. Вопросы розничных цен на продукты предлагается проработать совместно с крупнейшими торговыми сетями и подготовить дополнительный комплекс мер для стабилизации цен.

"Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием", - заключил премьер-министр.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Кремль рассчитывает на "весьма оперативное" изменение ситуации с ценами на продукты питания. По его словам, которые приводит РБК, для столь серьезного подорожания продукции отечественного производства нет объективных причин.

"Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли", - заявил пресс-секретарь.