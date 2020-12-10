Путин снова поручил проанализировать принятые законы об НКО-иноагентах

Пресс-служба Президента России О том, чтобы "подробнее рассмотреть" законопроекты об иноагентах, главу государства попросила ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин снова поручил проанализировать принятые законы об НКО-иноагентах, чтобы они не мешали организациям работать.

"Давайте еще раз посмотрим на это, руководитель администрации нас слышит, и руководство Госдумы. Нет желания хватать и не пущать, но есть желание оградить себя от вмешательства", - сказал Путин на встрече с представителями Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в четверг. Его слова приводит "Интерфакс".

Он отметил, что "люди наши - честные и добрые, правильно организующие свою работу, но те, кто им платят, как правило, руководствуется другими целями, не укрепления России, а сдерживания, в этом вся суть проблемы".

"Есть сферы деятельности, где общественные организации, честные порядочные люди... - это области здравоохранения, охраны окружающей среды, защиты материнства и детства, много таких. Считаю, это такая тонкая сфера, которая требует точной и ясной юридической техники, понимания того, что написано на бумажке и что в жизни осуществляется. Буду делать все зависящее от меня, чтобы поправить то, что работает вкривь и вкось", - отметил Путин.

Он заявил, что постарается "с одной стороны защитить наши внутренние интересы и политику от вмешательства, с другой стороны - дать людям возможность свободно работать и не оглядываться по сторонам".

Президент поручил первому заместителю главы кремлевской администрации Сергею Кириенко принять к исполнению данное предложение. О том, чтобы "подробнее рассмотреть" законопроекты об иноагентах, главу государства попросила ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.

Закон об "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. Изначально он касался только НКО. Согласно закону, организации, которые получают деньги из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, должны вносится в специальный реестр Минюста. В 2017 году такой статус разрешили присваивать СМИ, в 2019 году - физическим лицам.

В декабре 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит признавать "иностранными агентами" незарегистрированные объединения и аккредитованных в России зарубежных журналистов, чья деятельность "несовместима с профессиональной", отмечает "Медиазона".

Путин прокомментировал "дело Сафронова"

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Путин сообщил, что Сафронова, который пока находится в СИЗО и ждет суда, уже "осудили" и "не за его журналистскую деятельность", а за передачу некой информации иностранным спецслужбам. О какой именно информации идет речь, глава государства не уточнил.

"Его осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе". И вот за ту информацию, которую он там передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб", - заявил Путин.

Однако ранее следствие утверждало, что Иван Сафронов передавал секретные данные представителю чешской разведки в 2017 году, то есть за несколько лет до того, как стать советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. По версии силовиков, журналист якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" в четверг также заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне. "Сафронов поступил на работу в госкорпорацию "Роскосмос" только в мае 2020 г., и в течение месяца вплоть до ареста работал дистанционно из-за ограничений по пандемии COVID-19, введенных весной в штаб-квартире "Роскосмоса". Допуска с гостайне не имел", - сказал представитель пресс-службы.

Детали обвинения ФСБ не собирается раскрывать даже адвокатам Сафронова до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть обвинений.

30 ноября Лефортовский районный суд Москвы продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 марта 2021 года, пишет Znak.com.

Вопрос о деле Сафронова на встрече подняла член СПЧ Екатерина Винокурова, которая сказала, что до сих пор общественности и самому Ивану непонятно, в чем конкретно его обвиняют. Путин отметил, что человек, использующий для передачи информацию, которая находится в широком доступе, не должен привлекаться по статье УК РФ о государственной измене.

"Госизмена - это тяжкое преступление, это предательство своего народа, и предатели должны нести суровое наказание за все, что они делают. Другое дело, если речь идет об использовании информации, которая в свободном доступе, которая уже не является секретной по факту ее опубликования, ну конечно - тогда эта полная чушь. Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было", - сказал Путин.

Президент пообещал обратить на это внимание, отметив, что подобных случаев допускать нельзя.

То, что глава государства наговорил правозащитникам про "дело Сафронова", пришлось исправлять и корректировать его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который сам, по утверждению Путина, иногда "несет пургу".

"Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в "Роскосмосе" - оговорился", - сказал Песков "Интерфаксу", поправив своего шефа.

По утверждению Пескова, "общего смысла это не меняет". Он также отметил, что "это был один из нескольких десятков вопросов, заданных сегодня президенту". "Разумеется, он не владеет деталями следствия", - добавил представитель Кремля.

По словам Путина, Ходорковский "косвенно признал вину"

Президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ рассказал, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в письме с просьбой о помиловании косвенно признал вину в преступлениях, за которые он был осужден на 13 лет.

"Он косвенно признал (вину. - Прим. "Интерфакса"), в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока потому, что у него мама болела и умирала", - сказал глава государства. - Я пошел на это и помиловал его, чтобы он мог общаться с мамой".

Михаил Ходорковский уже опроверг это утверждение главы государства. "Ни прямого, ни косвенного признания вины не было", - написал он в Twitter. По словам Ходорковского, они с Путиным являются противниками, но он благодарен президенту РФ за предоставленную ему возможность попрощаться с матерью."Владимир Путин или не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины или умышленно вводит в заблуждение", - добавил экс-глава ЮКОСа, пояснив, что "не в претензии" на такую "возрастную забывчивость".

Михаил Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что "если просит о помиловании, значит - признает вину".

Ранее Ходорковский говорил, что написал прошение о помиловании на имя президента России, но вины в преступлениях, за которые был осужден, не признавал. "Мои адвокаты мне передали, что решение о помиловании может быть принято. И что признания вины, как условия освобождения - передо мной не ставят. Это была ключевая проблема, начиная с медведевских времен. Для меня написать прошение о помиловании было абсолютно не критично. Суд (по второму делу) был постановочным, и все это прекрасно понимали. В ответ на одну липовую бумажку написать другую липовую бумажку - никакого морального дискомфорта я бы от этого не испытывал... И в этой липовой бумажке была только одна не липовая проблема - признание вины. Потому что, как только я пишу, что признаю вину, куча уважаемых мною людей попадают в очень тяжелую ситуацию, фактически любой человек, ранее работавший в ЮКОСе, становится уязвимым. В этот раз мне сказали: не надо писать признание вины", - сказал он в интервью журналу The New Times в Берлине.

В трактовке закона президентом РФ помилование возможно только при условии признания вины заключенным. Однако он в принципе допустил исключение этого условия из механизма помилования.

"Помилование подразумевает, что человек осужден, иначе как миловать, признает он вину или не признает? Да, действительно, практика, я просто сейчас не помню, но, по-моему, в законе это есть, что человек должен признать свою вину, иначе, если не признает, то как его миловать?" - сказал Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

Президент подчеркнул, что считает возможным проработку вопроса об отмене этого условия для помилования, о существовании которого в законе даже он говорил неуверенно. "Надо это проработать, я в принципе ничего против не имею. Надо просто посмотреть повнимательнее", - сказал глава государства.

Говоря о помиловании осужденных за преступления в сфере оборота наркотиков, Путин отметил, что это сложная и опасная тема. "Совсем даже не хочется туда забираться. Такая опасность для государства, для общества - незаконное распространение наркотиков и прекурсоров, такая колоссальная опасность для молодежи. Не знаю... Во многих странах смертная казнь предусмотрена за распространение наркотиков, а вы предлагаете здесь либерализовать. Не знаю", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что в целом выступает за либерализацию уголовного законодательства. "Но это такая тяжелая сфера, опасная, просто не знаю", - погрузился в сомнения президент.

Президент допустил возможность широкой амнистии

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева попросила главу государства провести в стране широкую амнистию, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"По данным ФСИН России, 85 тысяч человек - это те, которым осталось сидеть до конца отбываемого срока менее года. Я предлагаю, чтобы эти люди, вне зависимости от категории статьи, по которой они осуждены, были освобождены по амнистии. С одной стороны, они и так выйдут через год, а с другой стороны, сокращение этого года станет компенсацией тех ограничений, которые коснулись их из-за COVID-19", - сказала ранее "Интерфаксу" Меркачева.

По ее словам, также под амнистию должны попасть беременные женщины, участники боевых действий, осужденные за нетяжкие и ненасильственные преступления, впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести и так далее. По ее мнению, данная амнистия позволила бы выйти на свободу почти 100 тысячам осужденных.

Президент РФ в ответ на это предложение сказал, что вопрос широкой амнистии в России должен быть тщательно проработан, поскольку, по его мнению, слишком широкая амнистия способна уничтожить государство. В качестве примера Владимир Путин привел Российскую империю, смешав в одну кучу два разных политических режима и допустив хронологическую путаницу.

"Здесь надо внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию, известно, чем царская Россия закончила, когда на улицах оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт, он должен использоваться", - сказал он, отвечая на предложение Евы Меркачевой.

Отметим, что самодержавие в России фактически рухнуло еще до формирования Временного правительства и принятия им решения об амнистии. А Февральская революция 1917 года началась не с массового освобождения заключенных, а с акций протеста в Петрограде, где начались перебои с хлебом. Очереди за продуктами сначала вывели на улицы женщин, а после того, как солдаты получили приказ стрелять в демонстрантов, на сторону протестующих стали переходить и армейские подразделения.

Говоря об амнистии, Владимир Путин отметил, что также нужно выяснить, как граждане, в том числе и потерпевшие, отнесутся к тому, что люди, совершившие в отношении них преступления, окажутся на свободе. "Хотя как акт гуманизма это возможно для применения", - сказал Путин.

Президент также напомнил, что не только в два раза сократилось число заключенных в российских тюрьмах, но и в четыре раза сократилось количество людей, которые были заключены под стражу. По его словам, в значительной степени это является и заслугой правозащитников.

Путин: следователи не виноваты в гибели журналистки Славиной

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Мысловский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о журналистке Ирине Славиной, покончившей с собой после обыска. Глава государства пришел к выводу, что трагедия не была связана со злоупотреблениями следствия.

Мысловский сообщил об абсолютном непрофессионализме, по его мнению, следователя, который проводил обыск у Славиной, и его руководства. Он упомянул привлечение спецназа и выламывание дверей. Он также обратил внимание, что следователи отрицали наличие связи обыска и самоубийства Славиной, которая была свидетелем по делу.

Выслушав рассказ Мысловского о случае со Славиной, президент решил уточнить его детали. "Вы привели несколько конкретных примеров, в том числе, связанный с суицидом, к сожалению, с этой трагедией, человек погиб. Славина, да, ее фамилия? Что там, против нее что, возбудили уголовное дело?" - поинтересовался Путин.

Услышав, что Славина проходила лишь как свидетель по уголовному делу, президент сказал: "Я тогда не понимаю, что было причиной для суицида, если она не была даже объектом дела".

В ответ Мысловский обратил внимание на ее непростое психическое состояние. "То есть, вы сказали, что она была психически неуравновешенным человеком...", - зацепился за это обстоятельство Путин.

"Конечно... Просто следователь должен думать прежде, чем что-то делать. А их сразу начинают защищать", - ответил правозащитник.

"То есть, это не связано напрямую с какими-то злоупотреблениями со стороны органов следствия или дознания", - пришел к выводу президент.

"Нет, это связано с чисто человеческим фактором", - частично согласился Мысловский.

Главный редактор информгантства KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД в центре Нижнего Новгорода 2 октября. Днем ранее у нее дома прошел обыск по делу о нежелательной организации, оперативники изъяли у семьи технику и носители информации. В СК по Нижегородской области затем указали, что смерть Славиной нельзя связывать с обыском, поскольку по этому делу она была только свидетелем.

СК дважды отказал в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства. Первый раз следователи отметили, что у журналистки, вероятно, было "смешанное расстройство личности". Второй раз в постановлении говорилось, что "суицид <...> следует расценивать как рациональный: явился результатом внутренней переработки, осознанного желания уйти из жизни".

Путин поддержал идею создания российского аналога ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания российского аналога Европейского суда по правам человека, но считает, что она требует проработки. "В принципе, идея сама по себе правильная", - сказал Путин в четверг на предложение члена Совета по правам человека при президенте Евгения Мысловского.

По словам Путина, эту идею "надо проработать", так как ее реализация потребует и финансирования, и "определенных изменений".

В ходе встречи Мысловский также предлагал рассмотреть возможность создания института следственного судьи, который мог бы осуществлять надзор за проведением следствия и дознания. Президент в ответ напомнил, что такой институт уже существовал в России при императоре Александре II.

"Он не прижился у нас, этот институт, он начал угасать и постепенно ушел. И вы правильно сказали, что можно себе представить, что и в этом случае будут нарушения. Это не панацея от предотвращения негативных явлений в сфере следствия и дознания", - сказал Путин.