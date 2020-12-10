Проверочные мероприятия в Санкт-Петербурге, направленные на недопущение заражения граждан в условиях пандемии

СК РФ / YouTube В среду в заведениях общепита города, которые сейчас могут работать только до 23:00, прошли проверки с участием сотрудников Следственного комитета. В одном из баров силовики избили находившихся там людей. Власти сочли действия правоохранителей оправданными

Александр Коновалов / Instagram

Правительство Санкт-Петербурга не намерено проводить жесткие проверки соблюдения коронавирусного режима в церквях. Об этом, как пишет "Фонтанка", в четверг в ходе онлайн-брифинга заявили пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина и заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь - это не бар, отношение разное", - ответила Карпушина на вопрос корреспондента "Эха Москвы в Петербурге" о том, планируется ли в храмах Петербурга проводить проверки соблюдения ограничительных норм по коронавирусу, какие недавно прошли в барах и ресторанах города.

По ее словам, правительство Петербурга находится "на связи" с церковными властями, но конкретные вопросы о "жанре реализации" пресс-секретарь предложила переадресовать епархии.

"К счастью, я обладаю информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все меры соблюдаются", - сообщил Ситов, также участвовавший в брифинге. Александр Ситов признал, что разработанные Смольным стандарты безопасности действуют в том числе в храмах. Но напомнил, что церковь отделена от государства.

Кроме того, церковь, в отличие от баров, которые накануне посетил с проверкой Следственный комитет, "не является злостным нарушителем", - подчеркнул Ситов. "Как можно с церковью сравнивать, никакой связи даже близко не существует, мониторинг осуществляется, но в жестких проверках нет необходимости", - добавил чиновник.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отмечал, что сокращение числа участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений, и городская администрация ожидает от РПЦ соответствующего постановления. РПЦ пока его не выпустила.

Власти Петербурга объявили о запрете работы заведений общепита, театров и музеев в предстоящие новогодние праздники. Это вызвало большой резонанс среди рестораторов. Часть из них заявила, что не намерена соблюдать запрет, в противном случае их ждет разорение.

В среду в заведениях общепита города, которые сейчас могут работать только до 23:00, прошли проверки с участием сотрудников Следственного комитета. В одном из баров силовики избили находившихся там людей. Власти сочли действия правоохранителей оправданными, поскольку в заведении удерживались представители администрации города. По итогам ночных рейдов возбуждены два уголовных дела.

В четверг петербургские рестораторы - создатели сайта "Карта сопротивления", заявлявшие о намерении работать в новогодние праздники вопреки постановлению Смольного, сняли с главной страницы карту с заведениями-участниками акции. "С сегодняшнего дня мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось "достучаться", и нас, наконец, услышала власть. А наши коллеги по цеху, наконец, смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге", - сообщается на главной странице сайта.

"Нам очень хочется верить, что данные инициативы в кратчайшие сроки превратятся в реальные изменения постановлений. И дальнейшая коммуникация ресторанного бизнеса и власти будет открытой и эффективной. Мы уверены, что сохранение здоровья граждан и выживание бизнеса не исключают друг друга. Мы победим и эпидемию, и кризис, когда власть и бизнес будут в диалоге и действовать согласованно", - пишут создатели сайта.

Петербургские рестораторы создали сайт "Карта сопротивления", где администрация и гости заведений могли отмечать кафе и бары, открыто не соблюдающие коронавирусные ограничения Смольного. На карту было нанесено более ста предприятий общепита.