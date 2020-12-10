korolOK / DepositPhotos В центре Петербурга лошадь откусила нетрезвому мужчине часть носа

korolOK / DepositPhotos

25-летний житель Петербурга лишился носа после того, как полез целоваться к лошади в центре города, передает "Интерфакс".

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что около полуночи подвыпивший молодой человек на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского пристал к женщине на лошади, а после полез целоваться с животным, несмотря на предупреждение наездницы о том, что оно может укусить.

Петербуржец решил рискнуть и прогадал. Лошадь откусила ему нос. Пострадавший был отправлен в больницу.

В полиции отметили: мужчина легко отделался, если бы он подошел к лошади с тыла, то мог бы получить куда более серьезные травмы: например, открытую черепно-мозговую травму или ушиб головного мозга.

Пострадавший петербуржец Василий, находящийся на лечении в больнице на улице Костюшко, рассказал изданию "Фонтанка", как себя чувствует. По его словам, физической боли он сейчас не ощущает, но раздавлен морально.

Наездница, с его слов, предложила морковку, чтобы молодой человек покормил животное с руки. Версию полиции о том, что он был пьян и поэтому полез целовать лошадь в морду, Василий отрицает. "Я вчера выпил, но целоваться к лошади я никогда бы не полез, потому что это опасно. Я хотел её погладить. Покормил морковкой, которую мне дала наездница, а потом лошадь ко мне резко поворачивается и кусает!" - рассказал Василий.Нос Василия в больнице благополучно прооперировали. Врачи говорят, что есть все шансы на заживление.

Профессиональные заводчики считают, что животное и человек в очередной раз не поняли друг друга. "Лошади не любят пьяных, но не потому что они пьяные и пахнут. А именно потому, что пьяные ведут себя агрессивно, машут руками, начинают лезть и хватать лошадь, обниматься, целоваться. То, что им кажется проявлением любви и ласки, животным воспринимается как нападение", - считает зоопсихолог и владелица лошадей Анна Гончарова.

Несмотря на уверения Василия, Гончарова предполагает, что пострадавший вёл себя неадекватно, поэтому животное ответило зеркально. По мнению Анны, если человек протянул морковку, лошадь, не будучи хищником, однозначно выберет корнеплод, а не нос.