За последние сутки в России выявлено 27 927 случаев коронавируса в 85 регионах, 562 человека скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране нарастающим выявлено 2 569 126 заболевших и 45 280 умерших.
В Москве подтверждено 6730 новых случаев заражения, это максимум с 7 декабря. Умерли 74 человека. В Петербурге новый суточный рекорд - 3774 случаев коронавируса. Скончались 79 человек.
Из российских больниц за сутки выписано 25 877 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 033 669.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 6730
Санкт-Петербург - 3774
Московская область - 1351
Нижегородская область - 499
Республика Карелия - 433
Архангельская область - 392
Свердловская область - 392
Воронежская область - 381
Ростовская область - 378
Вологодская область - 371
Хабаровский край - 339
Красноярский край - 336
Пермский край - 312
Челябинская область - 299
Ульяновская область - 290
Республика Крым - 289
Мурманская область - 284
Самарская область - 283
Республика Коми - 282
Иркутская область - 277
Псковская область - 271
Забайкальский край - 264
Саратовская область - 261
Волгоградская область - 258
Кировская область - 248
Омская область - 242
Ставропольский край - 237
Приморский край - 235
Тверская область - 227
Республика Бурятия - 225
Ханты-Мансийский автономный округ - 224
Алтайский край - 224
Ленинградская область - 218
Новгородская область - 208
Тульская область - 207
Республика Саха (Якутия) - 205
Калининградская область - 203
Удмуртская Республика - 201
Томская область - 195
Брянская область - 190
Ярославская область - 190
Ямало-Ненецкий автономный округ - 189
Пензенская область - 188
Белгородская область - 183
Оренбургская область - 180
Краснодарский край - 180
Республика Хакасия - 179
Курская область - 175
Кемеровская область - 172
Орловская область - 170
Новосибирская область - 170
Ивановская область - 169
Астраханская область - 164
Владимирская область - 164
Тюменская область - 163
Калужская область - 157
Республика Башкортостан - 150
Республика Дагестан - 149
Липецкая область - 148
Амурская область - 146
Смоленская область - 146
Чеченская Республика - 145
Сахалинская область - 139
Тамбовская область - 137
Рязанская область - 130
Республика Чувашия - 130
Костромская область - 116
Курганская область - 109
Республика Калмыкия - 107
Республика Адыгея - 105
Республика Алтай - 104
Кабардино-Балкарская Республика - 101
Республика Тыва - 98
Карачаево-Черкесская Республика - 95
Республика Татарстан - 92
Республика Мордовия - 90
Республика Ингушетия - 85
Камчатский край - 83
Республика Северная Осетия-Алания - 83
Севастополь - 76
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 44
Еврейская автономная область - 28
Ненецкий автономный округ - 5
Чукотский автономный округ - 5