Рейтинг президента России Владимира Путина среди молодежи за год упал почти в два раза, следует из результатов опроса "Левада-центра"

Moscow-Live / Зотова Анаствсия В возрастной группе от 40 до 54 лет за действующего президента готовы проголосовать 39% респондентов (годом ранее 31%). Среди людей пенсионного и предпенсионного возраста, а также возрастной группы от 25 до 39 лет, показатель поддержки Путина не изменился - 51% и 30% соответственно

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Рейтинг президента России Владимира Путина среди молодежи за год упал почти в два раза, следует из результатов опроса "Левада-центра". Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина готовы были бы проголосовать 20% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, при этом в декабре 2019 года так высказались 36% опрошенных.

В возрастной группе от 40 до 54 лет за действующего президента готовы проголосовать 39% респондентов (годом ранее 31%). Среди людей пенсионного и предпенсионного возраста, а также возрастной группы от 25 до 39 лет, показатель поддержки Путина не изменился - 51% и 30% соответственно. В целом Путина готовы поддержать на выборах 39% опрошенных (год назад - 38%).

Социологи также отмечают рост тех, кто не планирует голосовать: по их словам, так происходит, когда люди недовольны происходящим, но выразить протест не могут, потому что не видят своего кандидата. По сравнению с 2018 годом доля таких людей выросла с 12 до 24%. Еще 6% россиян поддержали бы на выборах лидера ЛДПР Владимира Жириновского, по 2% - главу КПРФ Геннадия Зюганова и оппозиционера Алексея Навального.

Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков отметил, что ухудшение отношения к Путину среди молодых наблюдается на протяжении последних двух лет, но в последние месяцы оно проявилось особенно ярко. Он пояснил "Открытым медиа", что в течение лета социологи фиксировали падение рейтинга президента и общей оценки ситуации, но осенью показатели вернулись на докарантинный уровень.

Как отмечает политолог Аббас Галлямов, вплоть до последнего времени рейтинг Путина среди молодежи был выше, чем в остальных возрастных группах, но затем он резко снизился. Эксперт объясняет это изменением президентского образа. Поначалу тот воспринимался не столько как оплот существующей системы, сколько как "бунтарь, восставший против сложившегося в стране "олигархического" порядка и против глобальной американоцентричной системы мира". Однако сейчас президент воспринимается как человек, который всеми силами защищает статус-кво и не позволяет надеяться ни на какие перемены, что не соответствует ожиданиям молодежи. В дальнейшем подобные настроения будут расти и в других возрастных группах, считает Галлямов.