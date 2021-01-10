В России обнаружен штамм британского коронавируса. Об этом, как передает "Интерфакс", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 1".

Ведущий программы пояснил, что штамм был выявлен в результате обследования россиян, вернувшихся из Великобритании. Мутацию вируса нашли у одного человека

В минувшем декабре стало известно, что новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19.

Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности. Однако ничто пока не говорит о том, что у него более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.

Россия 22 декабря приостановила перелеты в Великобританию на неделю, а затем продлила ограничения до 12 января. Кроме того, с 26 декабря для прибывающих из Великобритании действует обязательный двухнедельный карантин.