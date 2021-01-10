На участке автодороги Кемерово - Новокузнецк столкнулись порядка 10 машин

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

На участке автодороги Кемерово - Новокузнецк столкнулись порядка 10 машин, сообщает в воскресенье "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону. ДТП произошло в 14:50 по местному времени (10:50 по Москве) на 17-м километре автомагистрали.

По предварительной информации виновником тройного ДТП стал водитель легкового автомобиля, двигавшегося со стороны Ленинско-Кузнецкого в направлении Кемерово. Мужчина, сидевший за рулем "Лады" начал обгон автобуса, не убедившись в безопасности маневра и столкнулся с "ГАЗелью" дорожных служб, ехавшей во встречном направлении.

От удара кузов легковушки разорвало на две части, один из фрагментов машины отбросило под пассажирский "НефАЗ". В свою очередь "ГАЗель" повело в сторону, она также столкнулась с автобусом и опрокинулась на бок. Судя по роликам пользователей соцсетей, ставших очевидцами аварии, машины разбросало на десятки метров друг от друга.

За медицинской помощью обратились четыре человека. По данным пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика, среди пострадавших - 71-летний мужчина, 19-летняя девушка и 16-летний юноша. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

В Кемеровском районе временно перекрыто движение на участке с 6-го по 26-й километр в направлении Кемерова. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и других оперативных служб.

Объезд организован по автодороге Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и других оперативных служб. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.