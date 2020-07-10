В Красноярском крае во время голосования по поправкам в Конституцию проводили викторину на знание законодательства

Утро на Енисее / YouTube Призовой фонд составлял 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Получить билеты для участия можно было рядом с избирательными участками

Утро на Енисее / YouTube

Красноярские волонтеры, которые во время голосования по поправкам к Конституции проводили викторину, не получили обещанные деньги за работу, сообщают "Открытые медиа".

В Красноярском крае во время голосования по поправкам к Конституции проводили викторину на знание законодательства. Призовой фонд составлял 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Получить билеты для участия можно было рядом с избирательными участками.

"Нам обещали подписать договор в первые дни, как мы начали работать, с 25 июня. Приезжать на УИК нам нужно было к 8:00, рабочий день заканчивался в 20:00. За эту работу нам пообещали выплатить 7 тысяч рублей до 10 июля. В итоге ни денег, ни подписанного договора у нас нет, кормят завтраками", - приводятся в сообщении слова одной из волонтеров.

С представителями какой именно организации красноярцы общались для устройства на такую работу, телеканал не уточняет. Многие из них работали без договора, у других договор был заключен с краевой Общественной палатой (ОП). Бумаги были подписаны председателем региональной организации Натальей Грушевской.

Всего зарплату в Красноярске не могут получить около 300 человек, а кураторы, которые набирали их на викторину, перестали выходить на связь. За неделю наблюдения местным обещали заплатить 7000 рублей, и этих денег они не могут получить уже больше недели. При этом перевести деньги всем, кто работал на избирательных участках Красноярского края, обещали 2-3 июля - в ближайшие дни после завершения голосования.

Руководитель аппарата Общественной палаты Красноярского края Елена Рахимова в заявила журналистам, что в материале ТВК "нет ни слова правды". Официального запроса по поводу невыплаты зарплат наблюдателям от телеканала в организации, по ее словам, не получали.

"Тайга.инфо" пишет, что договоры с волонтерами должна заключать автономная некоммерческая организация "Дирекция спортивных и социальных мероприятий и проектов". Ее создали в 2019 году, она полностью принадлежит министерству спорта Красноярского края. Денис Бранчуков, который возглавляет организацию, заверил издание, что деньги за работу на викторине выплатят: "Конечно, заплатим. Конкретные сроки мы вам проговорим".