Председатель избирательной комиссии N 2756 в Москве была уволена с должности в связи процессуальными нарушениями во время голосования по поправкам в Конституцию России, передает РБК со ссылкой на главу территориальной комиссии района Раменки Виталия Хомякова. Он добавил, что в ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Ранее выяснилось, что протокол от имени членов избиркома подписывали подставные люди.

Как рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, глава УИК была отстранена по основаниям, прописанным в законе "Об основных гарантиях избирательных прав граждан России", а именно в статьях 20 (система и статус избирательных комиссий, комиссий референдума), 26 (порядок формирования и полномочия территориальных комиссий) и 27 (порядок формирования и полномочия участковых комиссий).

О том, что председатель комиссии N 2756 Ирада Алиева была уволена в связи нарушениями порядка голосования и подсчета голосов, говорится в копии решения территориальной комиссии района Раменки от 9 июля (есть у РБК).

Как рассказал муниципальный депутат района Раменки Максим Гонгальский, причиной снятия с должности главы УИК стал инцидент с подписями в итоговом протоколе голосования на участке. "По всей видимости, у комиссии УИК N 2756 не хватало кворума, поэтому они просто взяли двух учителей, которые не входили в состав комиссии, и выдали их за других людей. В протоколе два других человека расписались за членов комиссии, в том числе и за секретаря комиссии", - сообщил он.

На это обратили внимание, когда стало известно, что член УИК Валерий Толмачев отсутствовал во время голосования, уточнил Гонгальский.

"Был скандал, они переписали протокол, нашли других членов комиссии. Мы стали в это вникать и поняли, что еще и секретарь комиссии была ненастоящей. На видеозаписи видно, что протокол подписывала молодая блондинка, а секретарем комиссии является пожилая женщина. Причем наблюдатель на участке обратил внимание на то, что периодически одного человека называли разными именами", - пояснил муниципальный депутат.

По его словам, подмену подписи секретаря обнаружили на следующий день после голосования. Так как территориальная комиссия района подвела итоги в ночь на 2 июля, то жалобы уже не принимались, отметил Максим Гонгальский. "В связи с этим наблюдатель на участке и член комиссии Толмачев подали заявление в полицию", - добавил он.

Адвокат и муниципальный депутат района Красносельский Михаил Бирюков, сопровождавший Толмачева в полицию, сообщил РБК, что 8 июля полиция взяла образцы подписей у отсутствующего на участке в день голосования члена избирательной комиссии.

Ранее в Раменках камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, на избирательном участке N 2783 в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Наблюдатели, обратившие внимание на запись, сообщили, что глава УИК Зоя Хорошаева пронесла под футболкой пачку бюллетеней и вбросила их в урну для голосования. После этого инцидента результаты голосования на участке были аннулированы, а председатель участка отстранена от должности.

В связи с серьезными нарушениями были аннулированы результаты голосования и на двух других участках в Раменках. Там в голосовании участвовало аномальное число "надомников".

Глава ЦИК Элла Панфилова, комментируя произошедшее, заявила, что не может понять психологию человека, который сознательно пошел на уголовное преступление под камерами.

Напомним, Кремль расценил итоги голосования по поправкам как триумф и вотум доверия президенту Путину. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование прошло прозрачно и доступно, его результат достоверен. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% избирателей при явке 67,97%. Единственным регионом, где по официальным данным несогласных с поправками было больше, чем их сторонников, стал Ненецкий автономный округ: "за" проголосовали 44,42%, "против" - 54,57% местных жителей.

Однако независимые эксперты считают, что на голосовании по поправкам могли быть самые большие фальсификации в истории с припиской десятков миллионов голосов. Они также назвали произошедшее покушением на суверенитет народа.

Поправки в Конституцию готовились и принимались в спешке в течение нескольких месяцев. Самая громкая из них позволяет Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты и оставаться на этом посту до 2036 года. К главе государства также отходит часть функций Совета Федерации. Он будет сам назначать генпрокурора (Совфед сможет его лишь консультировать) и может инициировать увольнение судейской верхушки, в том числе членов Конституционного и Верховного судов (решать будут сенаторы).

Правительство фактически делится на две части: силовиков назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - Госдума по предложению премьера. Самого премьер-министра назначает президент после утверждения в Думе.

Поправки к конституции определяют верховенство российского Основного закона над международным правом. Президент может отправить решения международных судов и принятые парламентом законы на экспертизу в Конституционный суд, и если там их сочтут неконституционными - не исполнять и не подписывать такие документы.

В обновленной Конституции появилось упоминание о Боге, идеалы и веру в которого Российской Федерации передали предки, а также о защите "исторической правды". Не допускается умаление "значение подвига народа при защите Отечества".

Брак признается союзом женщины и мужчины. Русский язык назван языком "государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов" РФ.