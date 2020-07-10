Росавиация разработала "матрицу" поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, передает "Интерфакс". "Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности", - говорится в сообщении ведомства.

РФ из-за пандемии COVID-19 в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки, разрешив только чартеры для вывоза российских граждан. В мае глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял журналистам, что ведомство надеется на восстановление международных авиаперевозок, с учетом ряда условий, начиная с июля.

Теперь авиационным властям нескольких государств направлены обращения с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется.

Сейчас с ними проводятся "дополнительные консультации по уточнению взаимных требований, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений".

Восстановление транзитных перевозок будет происходить "по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан", говорится в сообщении.

Россия планирует частично возобновить международное авиасообщение, закрытое в конце марта, с 15 июля этого года, заявила ранее в пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 Татьяна Голикова. Минтранс и Росавиация должны будут информировать правительство о том, как идут переговоры с авиавластями других стран, сказала она.

Накануне уже сообщалось, что Роспотребнадзор составил список стран, с которыми может быть открыто авиасообщение в первую очередь. В него, по сведениям источника, вошли несколько государств Евросоюза и Азии.

Ранее в пятницу аэропорты Московского узла заявили о готовности к возобновлению рейсов за рубеж. Шереметьево готово к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили в пресс-службе аэропорта. В пресс-службе Внуково заявили, что были готовы к возобновлению международного авиасообщения еще 1 июня. Аэропорт Домодедово также направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами, сказали в пресс-службе.