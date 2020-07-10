GPS-трекер Mini A8

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В Новосибирске сотрудники областного УФСБ в феврале во время "контрольной закупки" задержали местного жителя Дениса Дорофеева, опубликовавшего объявление о продаже двух GPS-трекеров для собак. Уже в мае к нему пришли с обыском и завели дело о "шпионских устройствах", пишет "Тайга.инфо". И задерживавшие его зимой сотрудники ФСБ, и ведущий дело следователь отдела СК по Заельцовскому району отказались слушать его аргументы, что эти трекеры свободно продаются в интернете.

По словам Дорофеева, сотрудники ФСБ зимой сами позвонили ему на следующий день после размещения объявления о продаже трекеров Mini A8 и предложили встретиться на парковке торгового центра. После того как покупатель на месте стал требовать достать ему еще десять трекеров, новосибирца задержали и в служебном микроавтобусе стали требовать чистосердечное признание. Дорофеев отказался.

В мае в 4 часа утра новосибирца разбудил раздетый по пояс мужчина, требовавший пустить его в квартиру под предлогом, что тот его затопил. Оказалось, что он был сотрудником правоохранительных органов, который вместе с коллегами вскоре провел у Дорофеева обыск.

Напомним, в августе прошлого года в статье УК о незаконном обороте "шпионских устройств" уточнили состав преступления. Это случилось после скандала, связанного с резонансным делом против курганского фермера, заказавшего по интернету из Китая GPS-маячок для слежения за теленком. Верховный суд в решении по его делу разъяснял, что "шпионскую технику" можно использовать для личной безопасности и слежки за домашними животными.

Однако в ноябре прошлого года стало известно о возбуждении дела по этой статье в отношении жителя подмосковного Зеленограда, решившего продать камеры, которые он заказывал на AliExpress для сына в качестве альтернативы радионяне. В конце мая его оправдал суд. Зимой в Приморье на 20 тысяч рублей оштрафовали подростка, пытавшегося продать ручку со встроенной видеокамерой.