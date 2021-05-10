Александр Софеев

sotavision / YouTube

Советский районный суд Тулы арестовал участника Pussy Riot Александра Софеева на четверо суток, пишет "Новая газета" со ссылкой на рассказ других участников группы. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали Софеева в Туле перед концертом рэпера Саши Скула в клубе "Типография" 8 мая.

В клуб его не пустили, несмотря на то, что он был в списках посетителей. Сразу после этого к Александру подошли три патрульных полицейских и три сотрудника Центра "Э". Они заявили, что Софеев подозревается в мелком хулиганстве.

В тот же день суд в Москве арестовал другую участницу Pussy Riot Веронику Никульшину на пять суток за "неповиновение полиции". Правоохранители посчитали, что Никульшина планировала провести некую акцию к 9 мая.

Сама она заявила, что лишь хотела снять сцену для документального фильма на фоне репетиции парада.