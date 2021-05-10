Андрей Ищенко

Законодательное Собрание Приморского края Депутат Законодательного собрания Приморского края, экс-кандидат в губернаторы региона от КПРФ, едва не победивший во втором туре выборов в сентябре 2018 года, Андрей Ищенко госпитализирован в психоневрологический диспансер

Фото: Ольга Шуклина / moscow-live.ru

Депутат Законодательного собрания Приморского края, экс-кандидат в губернаторы региона от КПРФ, едва не победивший во втором туре выборов в сентябре 2018 года, Андрей Ищенко госпитализирован в психоневрологический диспансер, сообщило владивостокское издание VL.ru. "Его родные забрали и сдали в психиатрическую клинику", - сказал собеседник издания.

Накануне в Instagram Андрея Ищенко было опубликовано видео, о том, что депутат попал в ДТП. На записи Андрей Ищенко на громкой связи разговаривает с дежурным краевого управления полиции, просит позвонить спикеру регионального Заксобрания Александру Ролику и доложить о происшествии министру обороны Сергею Шойгу, а также прислать вертолет. Сейчас видео удалено.

По данным издания, 8 мая Ищенко остановили инспекторы ГИБДД для проверки документов в районе Черниговки. В ходе проверки были обнаружены подложные госномера. На Ищенко составили административный протокол по части 3 статьи 12.2 КоАП РФ.

За несколько дней до этого Андрей Ищенко публиковал у себя в соцсетях фотографию госномера Министерства обороны РФ.

После составления протокола Ищенко из полиции отпустили, и уже после этого за ним приехали родные, которые доставили его в психоневрологический диспансер. Получить подтверждение этой информации у самого Ищенко не удалось, так как его мобильный телефон выключен.

Глава фракции КПРФ в парламенте Приморья Анатолий Долгачев сообщил, что узнал о госпитализации депутата из сообщений СМИ. Представитель минздрава Приморья Светлана Дмитриченко комментировать информацию относительно господина Ищенко отказалась, сославшись на врачебную тайну.

Ранее, 2 мая, Андрей Ищенко опубликовал в своем Instagram ролик (сейчас удален) о том, что действующий глава региона Олег Кожемяко якобы предлагал ему 2 млн долларов за отказ от участия в избирательной кампании по выбору губернатора края.