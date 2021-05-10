Александр Мураховский

БУЗОО "ГКБСМП №1" Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Он сам вышел к людям в районе села Баслы

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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Он сам вышел к людям в районе села Баслы, сообщает в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. По данным пресс-службы, он аходится в нормальном состоянии.

В правительстве региона отметили, что сейчас министр проходит обследование в больнице Большеуковского района области.

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра. В области с вечера 9 мая ухудшилась погода, видимость, по данным Гидрометцентра, была затруднена из-за смога от пожаров, температура составила +12 градусов, порывы ветра до восьми метров в секунду.

Пропавшего искали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, охотинспекторы, местные жители и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В поисковой операции были задействованы вертолеты и дроны.

Накануне вечером в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт", что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли.

Александр Мураховский является членом "Единой России" и депутатом горсовета Омска. До назначения министром здравоохранения региона он был главврачом больницы скорой помощи N 1 в Омске, куда 20 августа был доставлен впавший в кому на борту самолета Томск - Москва оппозиционный политик Алексей Навальный.

Мураховский был в числе тех, кто отрицал версию об отравлении и был против транспортировки оппозиционера в клинику в Германии. Позднее зарубежные эксперты выяснили, что Навальный действительно был отравлен. Для этого использовалось химоружие семейства "Новичок", в применении которого подозреваются российские спецслужбы.

В этом году с омскими врачами из больницы N 1, где лежал Навальный, стали происходить странные вещи, похожие на цепь трагических совпадений.

В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин. Официальная причина его смерти - сердечный приступ. А в марте скончался в возрасте 63 лет заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи N 1 Рустам Агишев. Официальная причина смерти - инсульт, писала "Тайга.инфо" со ссылкой на сайт больницы.

Один из авторов расследования об отравлении Навального Христо Грозев написал в Twitter, что скептически относится к утверждениям о том, что эти смерти как-то связаны между собой, однако исчезновение Мураховского, если оно не будет четко объяснено, заставляет задуматься о взаимосвязи происходящих событий.