Александр Мураховский

Министерство здравоохранения Омской области / ВКонтакте Поиски пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, приостановленные накануне с наступлением темноты, возобновлены в понедельник утром

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Поиски пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, приостановленные накануне с наступлением темноты, возобновлены в понедельник утром, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону. В воскресенье вечером поиски были приостановлены.

"Пока добавить мне нечего к тому, что мы размещали вчера. Все, что могу сказать, что поиски возобновлены на рассвете", - сказал собеседник агентства.

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор. Пока обнаружен только квадроцикл. Поиски ведутся на земле и на воде. Ситуацию осложняют особенности болотистой местности и холодная погода.

В области с вечера 9 мая ухудшилась погода, видимость, по данным Гидрометцентра, была затруднена из-за смога от пожаров, температура составила +12 градусов, порывы ветра до восьми метров в секунду.

Пропавшего ищут сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, охотинспекторы, местные жители и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В поисковой операции задействованы вертолеты и дроны. Поиски осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. В понедельник стало известно, что в поисковых мероприятиях задействована "техника Росгвардии высокой проходимости".

Накануне вечером в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт", что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли.

Александр Мураховский является членом "Единой России" и депутатом горсовета Омска. До назначения министром здравоохранения региона он был главврачом больницы скорой помощи N 1 в Омске, куда 20 августа был доставлен впавший в кому на борту самолета Томск - Москва оппозиционный политик Алексей Навальный.

Мураховский был в числе тех, кто отрицал версию об отравлении и был против транспортировки оппозиционера в клинику в Германии. Позднее зарубежные эксперты выяснили, что Навальный действительно был отравлен. Для этого использовалось химоружие семейства "Новичок", в применении которого подозреваются российские спецслужбы.

В этом году с омскими врачами из больницы N 1, где лежал Навальный, стали происходить странные вещи, похожие на цепь трагических совпадений.

В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин. Официальная причина его смерти - сердечный приступ. А в марте скончался в возрасте 63 лет заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи N 1 Рустам Агишев. Официальная причина смерти - инсульт, писала "Тайга.инфо" со ссылкой на сайт больницы.

Один из авторов расследования об отравлении Навального Христо Грозев написал в Twitter, что скептически относится к утверждениям о том, что эти смерти как-то связаны между собой, однако исчезновение Мураховского, если оно не будет четко объяснено, заставляет задуматься о взаимосвязи происходящих событий.