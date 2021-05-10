Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил более 8 465 случаев,

АГН Москва / Софья Сандурская За минувшие сутки выписаны 6 774 человека, 321 пациент скончался. Накануне по РФ было зафиксировано 8 419 новых заболевших коронавирусом, 334 летальных исхода и 7 517 выздоровевших

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил более 8 465 случаев, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За минувшие сутки выписаны 6 774 человека, 321 пациент скончался. Накануне по РФ было зафиксировано 8 419 новых заболевших коронавирусом, 334 летальных исхода и 7 517 выздоровевших.

Новых COVID-пациентов в Москве оказалось в 1,5 раза больше выздоровевших. В столице за последние сутки выявил 2 896 случаев заболевания коронавирусом, что почти в полтора раза больше числа выздоровевших, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. Отмечается, что накануне сообщалось о 2 828 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы выросла на 68 случаев.

За сутки коронавирус привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 18 893 москвича. Выздоровели от заболевания за сутки 1 976 пациентов, что в 1,46 раз меньше числа заболевших. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 10 тыс. 652 человека. Накануне сообщалось о 2 134 выписанных и 58 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 мая составляет 1 млн 119 тыс. 284. С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Еще 724 случая заражения зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 649 - в Московской области, 208 - в Ростовской области, 135 - в Воронежской области, 121 - в Саратовской области, 118 - в Иркутской области, 116 - в Нижегородской области, 115 - в Якутии, 108 - в Красноярском крае, 107 - в Свердловской области, 101 - в Крыму. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

За время пандемии в России зарегистрировано 4 млн 888 тыс. 727 случаев коронавирусной инфекции, 113 647 умерших и 4 млн 502 тыс. 906 выписанных. Сейчас лечение проходят 272 174 пациента.